Ralf Schumacher is ervan overtuigd dat de tijd van Nyck de Vries in de Formule 1 voorbij is. De voormalige F1-coureur zegt tegen Sky Germany dat naar zijn idee de keuze al is gemaakt om hem te vervangen. Volgens Schumacher zal een oude bekende het dan overnemen van De Vries.

Het seizoen van De Vries verloopt niet zo goed als de Nederlander zou hebben gehoopt. De AlphaTauri-coureur is steevast in de achterhoede te vinden en is een van de twee coureurs die nog altijd puntloos is dit jaar. Ook in Silverstone was het resultaat weer niet goed: De Vries eindigde als laatste van de gefinishte coureurs. En met een ervaren coureur als Daniel Ricciardo in de coulissen bij Red Bull, is de keuze volgens Schumacher al lang gemaakt.

“Ik weet zeker dat die beslissing al genomen is. Hij heeft het goed gedaan, hij had zijn hoogtepunt vorig jaar in Monza en was op het juiste moment op de juiste plek. Het is jammer voor hem dat hij dan niet in Zandvoort kan rijden. Maar voor het team en voor Daniel Ricciardo is het erg goed. AlphaTauri doet het erg slecht en kan wel wat ervaring gebruiken. Er staat nog niets vast, maar alles is mogelijk.”

Veel kapers op de kust

Ralf Schumacher is natuurlijk niet helemaal een neutrale factor in deze situatie. De voormalige F1-coureur roept al langere tijd dat zijn neefje Mick het meer verdiende dan De Vries om dat stoeltje bij AlphaTauri te hebben. Teambaas Franz Tost onthulde eerder dit jaar al dat hij in eerste instantie liever ook Schumacher als coureur had gehad. Toch benadrukte Helmut Marko dat Mick Schumacher ‘geen factor’ is in de plannen voor het team. Datzelfde gold volgens Marko ook voor Ricciardo.

Andere kandidaten voor het stoeltje zijn volgens Marko Liam Lawson en F2-coureur Ayumu Iwasa. Aangezien Iwasa nog geen superlicentie heeft, zou hij pas na dit seizoen een optie worden. Lawson rijdt momenteel in de Japanse Super Formula en heeft zijn superlicentie al wel binnen. Een naam die ook vaak genoemd wordt is IndyCar-coureur Alex Palou, die hard op weg is om zijn tweede titel in drie jaar tijd te veroveren. Naar verluidt heeft het contract van Palou een ontsnappingsclausule dat als hij voor het einde van juli dit jaar een F1-contract binnen weet te slepen, hij volgend jaar niet voor het IndyCar-team van McLaren hoeft te rijden.

