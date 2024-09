Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn Carlos Sainz en Sergio Pérez gecrasht in ronde 50. Beide coureurs zijn na afloop van de race opgeroepen door de stewards, maar uiteindelijk hebben zij besloten geen straffen uit te delen. Zowel Sainz als Pérez hebben na het incident hun visie gegeven op de gebeurtenis.

Sergio Pérez: ‘Het is heel snel gebeurd’

Pérez heeft verklaard dat hij dacht dat er voldoende ruimte was tussen beide auto’s op het moment van het incident. “We hebben eigenlijk het gevoel gehad dat er genoeg ruimte was tussen de auto’s, maar na een meter of twee hebben we elkaar geraakt,” aldus de Mexicaan. Hij heeft benadrukt hoe snel alles is gegaan. “Carlos heeft waarschijnlijk de slipstream van Charles gevolgd en is naar de binnenkant gegaan, wat het allemaal moeilijker heeft gemaakt.”

Ondanks de crash heeft Pérez ook positieve punten gezien: “We hebben de snelheid gehad om voor de overwinning te vechten. We moeten dit momentum vasthouden en hopelijk kunnen we in de komende races sterk presteren.”

Carlos Sainz: ‘Ik heb in mijn ogen niets verkeerd gedaan’

Sainz heeft het incident als een samenloop van omstandigheden beschreven. “Ik reed bijna 300km/u, dus dat was niet ideaal voor de klap. Ik had Sergio net ingehaald in bocht 1 en was bezig Charles aan te vallen in bocht 2. Bij het uitkomen van die bocht zat Sergio aan mijn linkerzijde. Normaal driften we licht naar links op het rechte stuk, wat ik deed zoals in elke ronde. Maar om een of andere reden raakten Sergio en ik elkaar.”

Sainz heeft aangegeven teleurgesteld te zijn, maar wil geen vinger wijzen. “We hebben het al besproken, maar we moeten het incident goed analyseren. Ik ben niet iemand die een andere coureur de schuld geeft of excuses zoekt. Mijn gevoel is dat ik niets verkeerd heb gedaan.”

Oordeel van de stewards: ‘Geen strafwaardig gedrag’

De stewards hebben de crash zorgvuldig geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat geen van beide coureurs een straf heeft verdiend. Volgens de stewards waren de auto’s op het moment van het incident ongeveer een meter van elkaar verwijderd en is er geen sprake van foutief of onvoorzichtig rijgedrag.

