Met het aangekondigde vertrek van motorleverancier Renault uit de Formule 1 na 2025, is er een ware strijd losgebarsten om de getalenteerde ingenieurs die momenteel voor de Franse motorfabrikant werken. Terwijl Alpine op zoek moet naar een nieuwe motorleverancier, zijn Renault-medewerkers in trek bij teams als Red Bull, Ferrari en Audi, die hun zinnen hebben gezet op het binnenhalen van deze experts.

Onrust bij Renault

Het nieuws dat Renault na het seizoen van 2025 stopt met het ontwikkelen van motoren voor Alpine is ingeslagen als een bom. Veel medewerkers bij het team in Viry-Chãtillon voelen zich verraden en hebben duidelijk hun onvrede laten merken. De Franse motorfabrikant, die al jarenlang een vaste waarde is in de Formule 1, heeft 30 september laten weten dat hun F1-project ten einde komt. Dit besluit heeft niet alleen impact op de toekomst van Alpine, maar ook op de werkgelegenheid van de vele technici en ingenieurs die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de motor.

Ferrari ontvangt cv’s uit Frankrijk

De onrust binnen Renault is uiteraard niet onopgemerkt gebleven bij de concurrentie. Frédéric Vasseur heeft recentelijk aangegeven dat hij al een flink aantal cv’s uit Frankrijk heeft ontvangen. Met Vasseur als teambaas uit Frankrijk, lijkt de stap naar Maranello voor de Renault-ingenieurs misschien wel kleiner dan gedacht. Het Italiaanse team zou volgens bronnen zelfs al sollicitatiegesprekken gevoerd hebben met ingenieurs.

Audi en Red Bull mengen zich in de strijd

Niet alleen Ferrari heeft interesse getoond. Ook bij Audi en Red Bull zijn de Renault-medewerkers in trek, want er is al contact geweest. Beide teams werken aan hun eigen motorprogramma’s voor 2026 en kunnen de kennis van ervaren F1-ingenieurs goed gebruiken. Audi, dat in 2026 officieel toetreedt tot de Formule 1, heeft nog veel stappen te zetten om een competitieve motor te ontwikkelen. Red Bull daarentegen, werkt samen met Ford aan hun nieuwe motor en is vastbesloten om deze tijdig klaar te hebben.

Red Bull heeft de afgelopen jaren al bewezen dat ze niet schromen om ingenieurs bij de concurrentie weg te kapen. Eerder is het team erin geslaagd om talentvolle medewerkers van Mercedes naar Milton Keynes te halen. Christian Horner heeft eerder dit jaar zelfs toegegeven dat Red Bull inmiddels 200 technici van Mercedes heeft binnengehaald. Met de komst van een zelfontwikkelde motor in 2026 lijkt er altijd ruimte voor extra expertise, en de kans is groot dat Renault-ingenieus binnenkort een overstap naar Red Bull maken.

