Daniel Ricciardo is er niet bang voor dat McLaren zich als team steeds meer op zijn teamgenoot Lando Norris zal richten. Dit nadat hij eerder bij Red Bull nog wel eens het gevoel had dat het daar steeds meer om Max Verstappen draaide.

Dat antwoordt Ricciardo desgevraagd in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Hoewel Ricciardo zelf nog tot en met 2023 onder contract staat bij McLaren, heeft het net een nieuwe deal met Norris gesloten die de jonge Brit tot en met 2025 bij het team houdt. Norris, die Ricciardo in 2021 in de schaduw zette, zou ook flinke salarisverhoging hebben gekregen.

De suggestie dat McLaren de tien jaar jongere Norris als haar toekomst ziet, is dan ook geen vreemde. Ricciardo, 32, heeft al eens in zo’n soort situatie gezeten bij Red Bull. Nadat Verstappen in 2016 naar dat team kwam, kreeg de Nederlander steeds meer de overhand. Ricciardo vertrok eind 2018 en voerde sindsdien aan dat het meespeelde dat Red Bull steeds meer als Verstappens team voelde.

Gevraagd of hij nu bang is voor een herhaling van zo’n situatie, zegt Ricciardo dat dit niet het geval is. “Nee, ik maak me daar zeker geen zorgen over. Als ik vanuit het perspectief van McLaren kijk, of vanuit zakelijk oogpunt, zie ik dat het een goede move is om Lando langer te houden. Hij presteerde vorig jaar niet alleen goed, hij is ook dol op het team en voelt zich er goed thuis.”

Win-win

“Het is voor beide partijen een win-winsituatie”, beoordeelt Ricciardo de contractverlenging van Norris. “Wat mijzelf betreft: ik heb hier nog voor twee jaar een contract, en dan potentieel nog wat langer”, verwijst hij naar een optie in zijn deal. McLaren-teambaas Andreas Seidl vertelde eerder vorige week overigens dat McLaren er wat hem betreft ‘goed voor staat’ wat die optie op Ricciardo betreft.

Dat de deal van Norris langer doorloopt, stoort Ricciardo ook niet. “Ik ben tien jaar ouder dan Lando, dus een vijfjarig contract, tsja… Ik weet niet waar en hoe ik er over vijf jaar bij sta. Voor de komende twee jaar, of meer, voel ik me hier echter heel goed.” Ricciardo zit sinds 2021 bij McLaren, zijn vijfde team in de Formule 1. Hij reed eerder voor HRT, Toro Rosso, Red Bull en Renault.

