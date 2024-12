Voordat het spektakel van de titelbeslissing en de actie in Abu Dhabi losbarst, maken verschillende rookies hun opwachting tijdens de eerste vrije training. Elk team is verplicht om minimaal twee keer per jaar een rookie in de auto te zetten tijdens een officiële vrije training, en komend weekend krijgen veel jonge talenten de kans om zich te bewijzen. Voor sommigen staat er meer op het spel dan voor anderen. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de rookies die in actie komen.

Red Bull – Isack Hadjar

Isack Hadjar is ongetwijfeld de meest besproken rookie dit weekend. De jonge Fransman krijgt zijn tweede kans in een Red Bull-bolide en vervangt niemand minder dan Max Verstappen. Na een teleurstellend debuut in Silverstone is Abu Dhabi cruciaal voor Hadjar, die een goede indruk wil achterlaten. Daarnaast is het een belangrijk weekend voor hem in de Formule 2. Hadjar staat slechts een halve punt achter Gabriel Bortoleto in het kampioenschap. Een sterk optreden in VT1 kan zijn kansen op een F1-zitje in 2025 versterken, zeker nu Sergio Pérez onder druk staat na een moeizaam seizoen.

Christian Horner toonde zich eerder al onder de indruk van Hadjar en ziet in hem een potentiële kandidaat voor een Red Bull-zitje. Het lijkt erop dat de interesse in Franco Colapinto afneemt, waardoor de deur voor Hadjar op een kier staat.

Ferrari – Arthur Leclerc

Bij Ferrari staat dit weekend een historisch moment op het programma: Arthur Leclerc, de jongere broer van Charles Leclerc, maakt zijn debuut in VT1. Het is voor het eerst dat twee broers als teamgenoten een Formule 1-sessie rijden. Arthur vervangt Carlos Sainz en kruipt achter het stuur van de Ferrari SF-24. De 24-jarige Leclerc is al enkele jaren verbonden aan Ferrari als ontwikkelingscoureur en heeft dit seizoen ervaring opgedaan in de endurance-racerij.

McLaren – Ryo Hirakawa

McLaren geeft een van hun meest ervaren talenten, Ryo Hirakawa, de kans om te schitteren in VT1. De Japanse coureur vervangt Oscar Piastri en debuteert hiermee in een F1-weekend. Hirakawa, bekend van zijn successen in de endurance-racerij, won tweemaal de wereldtitel in het WEC met Toyota. Hoewel hij dit weekend voor McLaren VT1 mag rijden, test hij na het raceweekend voor Haas.

Visa RB – Ayumu Iwasa

Naast Hadjar komt ook Ayumu Iwasa dit weekend in actie. De tweede Japanse rookie van het weekend vervangt Yuki Tsunoda bij Visa RB. Iwasa, lid van het Red Bull-juniorprogramma sinds 2021, blonk vorig jaar uit in de Formule 2 met drie overwinningen. Dit seizoen maakte hij indruk in de Super Formula met een vijfde plaats in het kampioenschap.

Williams – Luke Browning

Luke Browning mag voor het eerst proeven van een Formule 1-weekend. De Brit, die dit jaar indruk maakte in de Formule 3 en later overstapte naar Formule 2, stapt in de Williams FW46. Browning won twee races in Formule 3 en eindigde als derde in het kampioenschap. Hij wordt door teambaas James Vowles alom geprezen en zal ongetwijfeld alles op alles zetten om die verwachtingen waar te maken. Na VT1 neemt Browning ook deel aan de Young Driver Test.

Aston Martin – Felipe Drugovich

Felipe Drugovich keert terug achter het stuur van een Aston Martin voor zijn tweede deelname aan een VT1 dit jaar. De Braziliaan vervangt Lance Stroll, maar een vast zitje lijkt voorlopig nog steeds buiten bereik. Sinds zijn Formule 2-titel in 2022 heeft Drugovich weinig kansen gekregen om zijn talent te tonen. Met de komst van Cadillac in 2026 blijft hij echter een naam om in de gaten te houden.

Voor de rookies in Abu Dhabi is VT1 meer dan een moment om kilometers te maken. Het is een podium om indruk te maken op teambazen en sponsoren. Terwijl het seizoen bijna ten einde loopt, kunnen deze jonge talenten de laatste puzzelstukjes van hun Formule 1-droom proberen te leggen.

