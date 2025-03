George Russell hoeft niet langer zijn werk als GPDA-voorzitter alleen te doen. Carlos Sainz komt de Brit versterken als medevoorzitter, en is als enige andere voorzitter van de coureursvakbond ook als coureur op de huidige F1-grid aanwezig. Russell maakt gelijk van deze gelegenheid gebruik om een verkapte boodschap een de FIA te sturen: ‘We zijn met z’n twintigen waarschijnlijk eensgezinder dan ooit.’

George Russell is al sinds 2021 één van de voorzitters van coureursvakbond de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA). De Brit krijgt sinds deze week daarbij hulp van nieuwe medevoorzitter Carlos Sainz. “Het is geweldig om Carlos bij de GPDA te hebben”, feliciteert Russell de Spanjaard met zijn nieuwe functie. “Hij is duidelijk een geweldige coureur, een heel slim en wijs persoon. En hij draait al heel lang mee.”

LEES OOK: Sainz volgt Vettel op als voorzitter GPDA, gaat samenwerken met Russell

Russell is met de aanstelling van Sainz vooral ook opgelucht dat hij niet de enige coureur op de grid is die het voorzitterschap draagt binnen de coureursvakbond. “Natuurlijk was er in het verleden altijd meer dan één coureur-voorzitter, maar sinds Sebastian Vettel met pensioen is gegaan (eind 2022, red.), ben ik het de laatste paar jaar alleen zelf geweest. Dus ik ben blij dat de vragen wat gelijkmatiger verdeeld kunnen worden tussen mij en een andere coureur.”

‘Eensgezinder dan ooit’

De GPDA lag de afgelopen jaren meermaals in de clinch met de FIA, en stuurde zelfs afgelopen november een officiële boodschap aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. In de verklaring, verspreid via het Instagram-kanaal van de vakbond, namen ze het op voor Max Verstappen en Charles Leclerc. De twee coureurs waren eerder in het 2024-seizoen bestraft voor grof taalgebruik.

LEES OOK: Sainz over voorzitterschap GPDA: ‘Deze winter realiseerde ik dat het mijn tijd was’

“Maar ik denk dat we met z’n twintigen waarschijnlijk eensgezinder zijn dan ooit, vooral met alles wat er buiten het circuit gebeurt”, lijkt Russell nu een tweede verkapte boodschap aan het bestuursorgaan te sturen. “En om Carlos ook als een van de belangrijke stemmen te hebben, is denk ik een geweldige toevoeging.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.