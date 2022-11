George Russell stelt dat hij bij de start van de Grand Prix van Mexico ’te voorzichtig’ was. Hij wilde na ‘drie rommelige races’ nu niet al te veel risico nemen bij de start, al had hij dat wel gedaan als het niet teamgenoot Lewis Hamilton was die langszij reed.

Russell begon naast Max Verstappen op de eerste startrij en had zo een goede kans om de Red Bull-coureur in bocht 1 te verschalken. In plaats daarvan leverde hij juist een plek in aan teamgenoot Lewis Hamilton én Sergio Pérez, waardoor hij als vierde de eerste ronde doorkwam. Die vierde plek, met het bonuspunt voor de snelste raceronde, was uiteindelijk ook waar hij eindigde.

Na de race stelde Russell ’te voorzichtig’ zijn. “Ik wist dat ik Max niet via de buitenkant kon inhalen, maar met Lewis aan de binnenkant wilde ik niet te agressief zijn”, legt Russell uit. “Daar betaalde ik de prijs voor, ik verloor twee posities.” Daar baalt de Brit dan ook van, aangezien dat volgens hem grote invloed heeft gehad op het verloop van de race. “Als ik die tweede plek kon vasthouden, was ik waarschijnlijk tweede geworden.”

In bocht 1 nam Russell weinig risico omdat Hamilton naast hem zat, maar hij zou anders hebben gereden als het niet Hamilton was die langszij reed. “In bocht 1 had ik dan gewoon afgesneden of had ik in bocht 2 de coureur wijd geduwd. Maar zo gaat dat spelletje soms. Ik geloof graag dat het hetzelfde was geweest als het andersom was geweest.”

Russell wilde bovendien wat rustiger aan doen nadat de afgelopen drie races ‘een beetje rommelig’ waren. “Ik had te veel incidenten en maakte te veel fouten”, blikt hij terug op die races. Zo eindigde Russell in het natte Singapore kansloos buiten de punten en kreeg hij in Austin een tijdstraf na contact met Carlos Sainz in bocht 1. “Dat zorgde er waarschijnlijk ook voor dat ik te voorzichtig was. Maar er zit ergens wel een balans in.”