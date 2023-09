George Russell durft niet te voorspellen of de prestaties van Mercedes volgend jaar zullen verbeteren. De Brit vertelt aan de verzamelde media op Monza dat hij een slag om de arm wil houden als het op voorspellingen aankomt. Volgens hem is het onmogelijk te garanderen dat het team volgend jaar weer meedoet voor de titel.

De beide coureurs van Mercedes tekenden recentelijk een nieuw contract om nog twee jaar langer voor het Duitse merk te rijden. George Russell en Lewis Hamilton zullen ongetwijfeld hopen wat van de oude glorie van Mercedes te herleven. Mercedes doet het dit seizoen bepaald niet slecht. Desondanks is het wel een stuk minder dan wat het team de afgelopen tien jaar kon bereiken. Momenteel voert de Duitse renstal een verhitte strijd met Ferrari en Aston Martin voor de tweede plek bij de constructeurs. Bij de coureurs staat Hamilton op de vierde plek en Russell op de zevende.

Die terugval van Mercedes komt grotendeels door de nieuwe reglementen die in 2022 ingingen. Het team sloeg daarbij de plank volledig mis, terwijl Red Bull en Ferrari duidelijk het betere idee hadden. Mercedes heeft dit jaar wat kunnen verbeteren en kan zich nu duidelijk meten met Ferrari. Maar de keerzijde is dat andere teams ook grote stappen hebben gezet. Het eindresultaat? Mercedes vecht nu niet met één team voor de winst, maar met drie teams voor de tweede plek. De hoop van Mercedes is natuurlijk dat dat volgend jaar gaat veranderen, maar Russell benadrukt wel dat dat bepaald niet gegarandeerd is.

“Het is onmogelijk om echt iets te voorspellen”, oordeelt Russell. “Niemand zag aankomen dat Aston Martin zo’n grote sprong zou maken over de winter. Aan het begin van het seizoen had niemand verwacht dat McLaren nu ineens de op een of twee na snelste auto zou zijn. Met wat goede aerodynamische ontwikkeling en testtijd in de windtunnel kan een team als Williams ineens flinke stappen vooruit zetten. Het belangrijkste is gewoon dat wij nu blijven kijken waar we kunnen verbeteren. Natuurlijk, met al het talent in ons team is het doel om volgend seizoen weer voor de titel mee te kunnen doen. Maar we gaan nu niet met de hand op het hart beweren dat we dat absoluut voor elkaar gaan krijgen, want we weten simpelweg niet wat de rest kan gaan doen.”

