Carlos Sainz heeft zich uitgesproken over de strengere taalregels van de FIA. De Spanjaard pleit voor een onderscheid tussen wat coureurs zeggen in officiële interviews en hoe ze zich uitlaten over de boordradio. Volgens hem dreigt de Formule 1 haar rauwe emotie te verliezen als de FIA te ver doorschiet.

‘In de media moeten we ons kunnen beheersen’

Bij de presentatie van de nieuwe Williams FW47 gaf Sainz aan dat hij het logisch vindt dat coureurs zich tijdens persconferenties en interviews professioneel gedragen. “Als Formule 1-coureurs moeten we ons daar kunnen beheersen. Kinderen kijken naar ons, dus het is niet meer dan normaal dat we fatsoenlijk taalgebruik hanteren,” lichtte hij toe. Of boetes echt nodig zijn, daar zet de Spanjaard zijn vraagtekens bij. “Ik ben altijd voorstander van netjes en welbespraakt zijn voor de camera, maar de FIA moet niet doorslaan in deze controle.”

‘Radioverkeer is pure emotie’

Sainz vind het verbieden van krachttermen en scheldwoorden tijdens teamradio’s een stap te ver. “In de auto ervaren we extreme druk en adrenaline. De radio is een moment waarop je de pure emotie van een coureur hoort. Als dat wordt ingeperkt, verliezen we een belangrijk onderdeel van de sport.”

De FIA heeft een tijd geleden al maatregelen genomen door radioberichten met een korte vertraging uit te zenden, zodat scheldwoorden gefilterd kunnen worden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem hintte er recentelijk zelfs op dat hij niet uitsluit dat live teamradio’s in de toekomst helemaal verdwijnen.

Sainz maakte een vergelijking met andere sporten: “Zet eens een microfoon op een voetbalveld en luister wat daar wordt gezegd.” Volgens hem gaat het juist om de passie en ongeremde reacties die Formule 1 aantrekkelijk maken. “We worden al beperkt in wat we mogen zeggen over onze teams en strategieën. Laat ons op z’n minst vrijuit spreken over de boordradio. Soms laat ik me gaan, maar dat is juist wat Formule 1 karakter geeft. Dat moet je niet kapot maken.”

