Carlos Sainz heeft openhartig gesproken over de onverwachte wending in zijn carrière na het schokkende nieuws dat Lewis Hamilton hem bij Ferrari zal vervangen in 2025. De Spanjaard, die zich voorbereidde op zijn vierde seizoen bij Ferrari, moest plotseling schakelen toen duidelijk werd dat zijn toekomst bij het team voorbij was.

Een winter vol onzekerheid

“Ik was er 99% zeker van dat ik bij Ferrari zou blijven,” vertelde Sainz in de Beyond The Grid-podcast. “Dat maakte de boodschap des te pijnlijker. Het was een enorme klap en ik was niet voorbereid op dit soort nieuws. Het voelde alsof het mijn hele winter op zijn kop zette.” De periode na de bekendmaking was zwaar voor Sainz, die zijn focus moest verdelen tussen het racen en gesprekken met andere teams. Ondanks de onzekerheid bleef hij zich volledig inzetten. “Ik heb gewoon getraind en mezelf voorbereid alsof ik races en een kampioenschap zou kunnen winnen,” legde hij uit. “Maar het was geen gemakkelijke situatie. Het was mentaal uitdagend om met die onzekerheid te leven.”

Een emotioneel moment volgde tijdens de Grand Prix van Australië, waar hij het podium haalde. “Mijn familie en naasten stonden daar en ze wisten allemaal wat ik had doorgemaakt,” herinnerde hij zich. “Het was een moeilijk moment in mijn carrière, maar tegelijkertijd voelde ik me enorm gesteund door de mensen om me heen. Dat gaf me de kracht om door te gaan.”

Een mogelijke terugkeer naar Ferrari in de toekomst?

Hoewel zijn tijd bij Ferrari abrupt eindigde, sluit Sainz een toekomstige terugkeer naar het team uit Maranello niet uit. “Waarom niet? Je weet nooit wat de toekomst brengt,” stelt hij. “Ik ben nu 30 jaar en kijk naar coureurs die op hun 42e nog actief zijn. Als ik nog zo lang in de Formule 1 blijf, wie weet wat er kan gebeuren. Maar voor nu richt ik me volledig op mijn nieuwe uitdaging bij Williams.”

Met deze nieuwe uitdaging lijkt Sainz sterker dan ooit. De klap van zijn Ferrari-exit heeft hem niet gebroken, maar juist geholpen om te groeien als coureur en persoon. “Het was een harde les, maar ik ben er alleen maar beter van geworden.”

