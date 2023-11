Carlos Sainz kan niet geloven dat de wedstrijdleiding hem bestraft voor het vervangen van zijn onderdelen. De Spanjaard begint met een gridstraf van tien plekken na schade op te lopen door problemen aan de baan.

De eerste trainingssessie op het gloednieuwe circuit van Las Vegas werd gedomineerd door één man – en niet op een goede manier. Carlos Sainz reed over een putdeksel dat niet goed vastgemaakt was. Als gevolg daarvan schoot het putdeksel omhoog en richtte onherstelbare schade aan zijn auto aan. De sessie werd al na negen minuten gestaakt en de daaropvolgende tweede training werd met twee en een half uur vertraagd.

“Ik ben in orde”, stelt Sainz de mensen van F1TV gerust na de tweede training. “Ik kreeg wel een flinke klap tegen mijn nek en mijn rug, zoals iedereen kon zien. Helaas waren het chassis, de motor, de batterij en zelfs mijn stoel beschadigd. De monteurs en het team hebben keihard gewerkt om een nieuwe auto bij elkaar te rapen voor VT2 zodat ik nog mee kon doen. Het was een geweldige prestatie van het team. Gelukkig lukte het hen, dus we hebben nog gebruik kunnen maken van die tijd en nu kunnen we ons op morgen richten.”

Gridstraf

De schade aan de auto was niet de enige wond die Sainz opliep in de sessie. De krachtbron moest worden vervangen, waarmee Sainz over de reglementair toegestane limiet heengaat. Het levert hem een gridstraf van tien plekken op voor de race. De stewards gaven zelf ook al aan dat zij liever ook geen straf hiervoor gaven, maar dat de regels hen daar nou eenmaal toe verplichten.

“Richting het einde van de sessie vertelde het team me dat ik een gridstraf van tien plekken kreeg voor iets waar ik zelf niets aan kon doen en waar ook het team niets aan kon doen”, vertelt Sainz. “Uiteraard verandert dit hoe ik naar het weekend kijk en hoe het weekend voor mij verder gaat. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, ik kijk met verbijstering naar de situatie. Je zal me dit weekend niet echt blij zien.”

“Ja, er zijn weliswaar goede mogelijkheden om in te halen”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Maar ik ben nu te teleurgesteld met deze uitkomst en ik wil niet al te veel aan de toekomst denken. Wat er vandaag gebeurde is een goed voorbeeld van hoeveel er nog kan verbeteren in onze sport. Er zijn regels die toegepast kunnen worden in een situatie van overmacht zodat ik geen straf krijg. Maar ja, er zijn altijd manieren waarop een situatie nog erger kan worden voor iemand en blijkbaar ben ik daarvoor nu aan de beurt.”

