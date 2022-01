De organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft aangekondigd enkele kleine aanpassingen door te voeren aan het Jeddah Corniche Circuit. Reden daarvoor zijn de veiligheidszorgen die bij de eerste race vorig jaar aan het licht kwamen.

De coureurs genoten enorm van het zeer snelle stratencircuit aan de kust, maar er waren ook zorgen. Met name het beperkte zicht in de snelle laatste sector was reden tot zorgen voor sommige coureurs. Als er dan een coureur zou crashen, zouden de coureurs erachter niet snel genoeg kunnen reageren om een nieuwe crash te vermijden. Die zorgen moeten weggenomen worden nu de organisatie van de Grand Prix heeft aangekondigd enkele aanpassingen door te voeren.

“We streefden ernaar om het circuit op sommige gebieden te verbeteren voor ons tweede evenement”, zegt circuit-CEO Martin Whitaker. “Allereerst gaan er één of twee kleine veranderingen aan het circuit komen. Deze aanpassingen hebben direct te maken met de zichtlijn van de coureur vanuit de cockpit. Het is minimaal, maar het zal het zicht verbeteren in een aantal bochten. Ten tweede zullen we wat kleine aanpassingen doorvoeren aan de muren, die zullen de lijnen die de coureurs nemen bevorderen.”

Lees ook: Grand Prix van Singapore blijft tot en met 2028 op Formule 1-kalender

Het Jeddah Corniche Circuit was vorig jaar net op tijd gereed voor de race. De belangrijkste infrastructuur stond er, maar sommige zaken waren nog niet helemaal afgerond. Ook daar zullen ze deze weken aan werken in Saoedi-Arabië. “Er zijn een aantal gebieden waar we de beleving voor de fans, die in maart terugkeren, willen verbeteren”, legt Whitaker uit. Zijn team zal ook enkele tribunes in een iets andere hoek zetten om het zicht te verbeteren. “Tegelijkertijd zijn we van plan om de Fan Zones, die extreem populair bleken te zijn, uit te breiden.”