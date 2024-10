“Geel keert terug op de livery van Williams,” schreef het team donderdag in een officieel persbericht. Dankzij een samenwerking met het Latijns-Amerikaanse Mercado Libre is de FW46 voor de komende twee Grands Prix voorzien van een knalgele motorkap. Zoals in het bericht werd aangegeven, is het niet de eerste keer dat de Britten voor een blauw-gele kleurstelling kiezen.

Sinds Franco Colapinto werd opgeroepen om Logan Sargeant te vervangen, doet Williams goede zaken in Midden- en Zuid-Amerika. De jonge coureur, die in zijn thuisland de ‘Argentijnse Max Verstappen’ wordt genoemd, trekt grote sponsors aan. Onder andere Mercado Libre, een van de grootste betaal- en verzendservices in Latijns-Amerika, verbond zich aan het team.

‘Iconisch’

Gedurende de Mexicaanse en Braziliaanse GP’s is het opvallende gele logo van Mercado Libre zichtbaar in de livery van Williams. Dat zorgt voor een opvallend blauw-geel ontwerp. Het is niet de eerste keer dat het team uit Grove met deze kleurstelling racet. Tussen 1983 en 1993, volgens velen de hoogtijdagen van Williams, was de auto ook voorzien van geel, eerst dankzij een samenwerking met het Britse chemieconcern ICI, en later door de sponsoring van sigarettenmerk Camel.

“Geel heeft een speciale plaats in de legendarische geschiedenis van Williams en het is geweldig om de kleur terug te zien op onze auto’s,” aldus commercieel directeur James Bower. Het is de vierde keer dit jaar dat Williams de livery aanpast. Eerder zagen we de Britse vlag in Silverstone, het Duracell-konijntje in Monaco en een speciale sticker in de Verenigde Staten.

Nigel Mansell won in 1992 de titel in de Williams FW14B, voorzien van een livery met geel en blauw (Motorsport Images)

