Morgenochtend om 5 uur zul je een wat kleinere grid op het tv-scherm zien dan je gewend bent. Niet alleen Logan Sargeant ontbreekt op de startopstelling, ook Zhou Guanyu zul je hier niet aantreffen. De Chinees gaat namelijk van start vanuit de pitstraat.

Tijdens de kwalificatie beschadigde Zhou zijn voorvleugel. Normaal geen probleem, maar het team heeft geen extra onderdelen meegenomen naar Down Under. Hierdoor gaat de coureur van start met een ouder model van de voorvleugel. Dit is toegestaan door de FIA, maar dan wel onder de voorwaarde om te starten vanuit de pitstraat. Vandaar een grid met slechts 18 auto’s. Dan ben je alvast gewaarschuwd, het ligt dus niet aan de slaapjes in de ogen.