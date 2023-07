Voor de 28ste keer in zijn F1-carrière start Max Verstappen een Grand Prix vanaf poleposition. De wereldkampioen was zaterdag op Silverstone de snelste in de kwalificatie van de Britse GP. Naast hem op de eerste startrij staat goede vriend Lando Norris.

De McLaren-coureur en zijn jonge teamgenoot Oscar Piastri zorgden voor de grootste verrassing in de kwalificatie door tweede en derde te worden. Achter de twee McLaren-piloten zin we het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz. Een tweede verrassing in de top tien is Alexander Albon die vanaf plaats acht mag vertrekken.

Tijdschema GP Groot-Brittannië: zo laat beginnen de sessies

De Vries weer achter Tsunoda

Nyck de Vries kon geen vuist maken in de kwalificatie en kwam weer tekort ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda. De Nederlander start vanaf de achttiende plaats, voor Kevin Magnussen en Valtteri Bottas.

Zie hieronder de volledige startopstelling. Het betreft overigens nog wel een voorlopige startopstelling, omdat zich altijd nog wijzigingen kunnen voordoen. De definitieve startopstelling wordt altijd pas enkele uren voor de start door de FIA bekendgemaakt.

Startopstelling GP Groot-Brittannië

