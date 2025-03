Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner deelt zijn mening over de aanhoudende discussie rond het grof taalgebruik van de coureurs. De oud-teambaas staat bekend om zijn kleurrijke taalgebruik, waardoor het niet verrassend is dat de Italiaan de kant van de coureurs kiest. ‘Emotie hoort nu eenmaal bij de sport’, aldus Steiner.

Günther Steiner stond er in zijn dagen als Formule 1-teambaas bekend om geen blad voor de mond te nemen. Eén van de beroemdste quotes van de Italiaan was zelfs toen hij na de puntenfinish van Kevin Magnussen in Bahrein 2022 zei dat hij het jaar ervoor nog voor twee punten de hele paddock ‘f*cked‘ zou hebben. Steiner probeerde later nog uit te leggen dat hij ‘hugged’, Engels voor knuffelen, zei in plaats van het scheldwoord.

Het is daardoor geen grote verrassing dat Steiner de kant van de coureurs kiest in het aanhoudende debat over schelden in de Formule 1. “Is schelden goed? Nee. Is het zo slecht als het wordt bestempeld? Ook nee”, vertelt de oud-teambaas aan The Race.

‘Ga om de tafel’

Volgens Steiner had de FIA, die in januari aankondigde het gebruik van scheldwoorden strenger te bestraffen, de situatie anders moeten aanpakken. “Ga met de coureurs om de tafel, het zijn allemaal volwassenen, en vraag ze: ‘Jongens, scheld alsjeblieft minder in de persconferentie of tijdens een live interview’.”

Steiner is het met onder meer Toto Wolff eens dat schelden op de baan nu eenmaal bij de sport hoort. “Beeld jezelf eens in dat je in een raceauto zit. Je gaat 300 km/u en iemand snijdt je af. Wat ga je dan zeggen? Je zit dan vol adrenaline, en gaat dan niet zeggen: ‘Hey, kun je dat de volgende keer alsjeblieft niet doen?’,” aldus de Italiaan. “Het is een emotionele reactie, en emotie hoort nu eenmaal bij de sport. Het zijn geen robots die de auto’s besturen, het zijn mensen. Die hebben nu eenmaal emoties en zeggen dan zoiets.”

