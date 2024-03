Max Verstappen moet het de rest van het seizoen doen zonder zijn hoofdmonteur Lee Stevenson. De Brit is na een dienstverband van achttien jaar vertrokken bij het team van Red Bull. Hij maakt de overstap naar een ander Formule 1-team. Stevenson heeft het in een afscheidsbericht over ‘een team aan de andere kant van de pitstraat’. Er wordt gespeculeerd dat het om Stake F1 zou gaan, dat vanaf 2026 verder gaat als fabrieksteam van Audi.

Stevenson kwam in 2006 bij Red Bull en werkte aanvankelijk als tweede monteur, totdat hij in 2014 werd gepromoveerd tot eerste monteur. Hij werd Max Verstappens hoofdracemonteur aan het begin van 2023. Stevenson werkte al nauw samen met Verstappen sinds zijn promotie van Scuderia Toro Rosso naar Red Bull Racing in 2016.

‘Het was een ongelooflijke reis’

Op Instagram bevestigde Lee Stevenson zijn vertrek met een afscheidsbericht vanuit Red Bulls fabriek in Milton Keynes, waarin hij naast alle auto’s stond waar hij in de loop der jaren aan had gesleuteld. “Ik dacht, ik kom even langs om jullie te laten weten dat jullie geen berichten meer van mij zullen zien bij Red Bull, want vandaag is mijn laatste dag”, zo vertelt hij in een videoboodschap.

Stevenson: “Het is een geweldige achttien jaar geweest met alle dingen die ik hier met het team heb kunnen bereiken. Ik heb gewerkt aan de eerste auto, de RB2, tot aan de RB16B en natuurlijk de RB19. Het is een ongelooflijke reis geweest. In 2006, toen ik begon, had ik nooit gedacht dat we races zouden winnen, poles zouden pakken en kampioenschappen zouden winnen, maar dat is ons allemaal gelukt en het is gewoon geweldig geweest. Ik wil iedereen bedanken.”



