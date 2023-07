Na een geweldige kwalificatie op zaterdag zal Zak Brown ook na de Britse Grand Prix op zondag meer dan tevreden zijn met de prestatie van zijn team. Onder het toeziend oog van 160.000 Britse fans wisten Lando Norris en Oscar Piastri een tweede en vierde plek te bemachtigen. Na de moeizame start van dit seizoen lijkt de enorme update aan de MCL60 zijn vruchten af te werpen.

Lando Norris en Oscar Piastri waren de race als tweede en derde gestart, achter Max Verstappen. Die laatste moest de leiding in de race zelfs even aan Norris laten, maar wist de pikorde snel te herstellen. De McLarens leken vervolgens af te stevenen op een dubbel podium, maar een safetey car dreigde roet in het eten te gooien. Piastri kwam door een eerdere ongelukki getimede pitstop op de vierde plaats achter Hamilton terecht. Norris pitte wel op tijd. Hij kreeg de harde band onder zijn auto en bleef Hamilton voor. De zevenvoudig wereldkampioen stond echter op de veel snellere rode band. Toen Norris dat hoorde, reageerde hij met een diepe zucht: “Geweldig…”

Lando Norris neemt kortstondig de leiding over van Max Verstappen (Motorsport Images)

Toch lukte het de jonge Brit om Hamilton achter zich te houden. Na een mooi Brits gevecht finishte Norris op de tweede plaats. In het gesprekje direct na de race prees hij het harde werk dat zijn team de afgelopen tijd heeft geleverd: “Het is ongelofelijk. Ik wil heel graag het team bedanken, ze hebben een geweldige prestatie geleverd. Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder al het harde werk dat ze hierin hebben gestopt.”

Ondanks de geweldige prestatie zijn er volgens Lando Norris voor het Britse team ook nog verbeterpunten. Op de vraag waarom hij op de harde band werd gezet reageerde de McLaren-coureur met een brede glimlach: “Ik werd inderdaad op harde banden gezet, ik weet niet waarom. Blijkbaar zijn we op sommige vlakken nog beginners.”

Piastri verliest podium

Hoewel Piastri zijn kans op het podium verloor als gevolg een ongelukkig getimede pitstop was ook hij tevreden over het resultaat: “Het doet een beetje pijn om zo dicht bij een podium te zijn. Het zou een geweldig verhaal zijn geweest zo vroeg in mijn carrière, maar het feit dat we een podium hebben gemist puur op wat ongeluk is een fijne teleurstelling. Zeker als je ziet waar we eerder dit seizoen stonden. We kunnen heel trots zijn op wat we dit weekend hebben laten zien.”