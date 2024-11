De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull hangt aan een zijden draadje. Na een teleurstellend seizoen zal zijn lot worden bepaald tijdens een aandeelhoudersvergadering direct na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Hoewel Pérez officieel tot eind 2026 een contract heeft bij het team, staat zijn toekomst onder druk vanwege zijn tegenvallende prestaties.

Druk op Pérez groeit

Met een puntenachterstand van maar liefst 251 op teamgenoot Max Verstappen, is het seizoen van Pérez niet bepaald een succesverhaal. Zijn gebrek aan consistentie heeft niet alleen de titelstrijd in de schaduw gezet, maar heeft Red Bull ook nagenoeg buitenspel gezet in de strijd om het constructeurskampioenschap. Toch heeft de Mexicaan tot nu toe publiekelijk de steun van het team behouden, al klinkt er steeds luider dat betere resultaten nodig zijn om zijn plek te behouden.

“Er komt na de race in Abu Dhabi een vergadering,” bevestigde Helmut Marko aan ORF. “Daar zullen aandeelhouders beslissen hoe de opstelling voor beide teams er volgend jaar uitziet.” Marko wees ook op de grote prestatiekloof tussen Pérez en Verstappen. “Ik weet niet precies wat het verschil nu is, maar Checo heeft meer dan 200 punten minder dan Max. Als hij dichterbij Hamilton, Russell, of de Ferrari’s en McLaren had gezeten, zouden we ruim aan de leiding staan in het constructeurskampioenschap.”

Tekortkomingen van de auto?

Na een teleurstellende 16e startpositie in Las Vegas, scoorde Pérez slechts één punt door als tiende te finishen. De coureur legde wederom de schuld deels bij de auto: “We moeten echt de problemen oplossen die we dit jaar hebben gehad. Ik geloof dat Red Bull het beste team is en dat we volgend jaar een veel betere auto kunnen hebben,” aldus Pérez. Hoewel de Mexicaan de hoop op betere prestaties niet opgeeft, lijkt zijn positie steeds kwetsbaarder. Red Bull heeft met het opleidingsteam namelijk geen gebrek aan alternatieven.

Wie klopt er op de deur?

Yuki Tsunoda en Liam Lawson, beide coureurs van Visa RB, hopen de plek van Pérez in te nemen. Lawson heeft indruk gemaakt en Tsunoda krijgt zelfs na de GP van Abu Dhabi een testdag met Red Bull. Daarnaast wordt Franco Colapinto genoemd als een verrassende kandidaat. Zijn promotie eerder dit jaar heeft hem bij Red Bull in de kijker gezet. Teambaas Christian Horner blijft echter zoals altijd diplomatiek: “We hebben coureurs onder contract en opties openstaan. Dit blijft tussen Red Bull en de betrokken coureurs. Als er iets te melden is, dan horen jullie het.” Met de resterende races in Qatar en Abu Dhabi lijkt Pérez een laatste kans te hebben om te bewijzen dat hij een plek bij Red Bull waard is.

