Wat is een betere locatie om terug op stoom te komen voor een triple-header dan een van de meest bruisende en dynamische steden ter wereld? Een jaar na het debuut van Las Vegas op de Formule 1-kalender keert het circus terug naar de iconische Strip.

‘We kijken uit naar Las Vegas’

“We zijn enthousiast om terug te keren naar Las Vegas,” stelt Toto Wolff in een persbericht van Mercedes. “Formule 1 heeft vorig jaar een geweldige show neergezet en het beeld van Formule 1-bolides die ’s nachts over de Strip racen, was een van de hoogtepunten van het seizoen.” De nachtelijke sfeer in Nevada heeft de teams vorig jaar flink uitgedaagd om het maximale uit hun prestaties te halen. Het circuit van Las Vegas zorgde niet alleen voor spanning in de pitboxen, maar het heeft ook de fans op het puntje van hun stoel gehouden. Geen enkele race in 2023 kende meer inhaalacties dan de 72 die we in Las Vegas hebben gezien.

Een circuit vol uitdagingen

“Het circuit en de omstandigheden boden zowel coureurs als teams een fascinerende uitdaging. Bovendien was het een spectaculaire en boeiende Grand Prix,” stelt Wolff. “Ik ben ervan overtuigd dat het evenement dit jaar een nog groter succes zal worden en verder zal bouwen op de groei, interesse en het succes van onze sport in de VS.”

Wolff heeft zelf de spanning van het Las Vegas-circuit ervaren. “De kans om 290 km/u te rijden over zo’n iconisch stuk in een krachtige Mercedes-AMG GT R kon ik niet laten schieten. Ik had het geluk enkele van onze partners mee te nemen voor hot laps op het circuit. Het was een ervaring die ik nooit zal vergeten.”

Triple-header: Een fysieke en mentale uitdaging

Triple-headers vormen een serieuze uitdaging voor een Formule 1-team. Drie weken op rij werken op het hoogste niveau vergt zowel fysiek als mentaal veel van iedereen. Toch is Mercedes na twee weken terug in de fabriek klaar om weer volle bak te gaan in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. “We gaan naar Las Vegas met als doel de laatste races van het seizoen zo sterk mogelijk af te sluiten. We willen dit jaar afsluiten met hoogtepunten en ons richten op een goede start van 2025.”

Hoewel beide kampioenschappen buiten bereik zijn in de laatste drie races, is het verhaal van dit seizoen nog lang niet uitgeschreven. “We kijken uit naar de triple-header. We willen onze geweldige reis met Lewis op een hoogtepunt afsluiten en bouwen aan het momentum voor 2025,” aldus Wolff.

