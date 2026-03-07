Mercedes-teambaas Toto Wolff is opgelucht na de sterke kwalificatie van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De Duitse renstal behaalde een front-row lockout voor de Grand Prix van Australië, waardoor ze een kans maken op de overwinning zondag. “We kunnen doen waar we het beste in zijn”, vertelt Wolff.

Toto Wolff benadrukt dat dit een sterke start is voor Mercedes, vooral door de crash van Antonelli in de derde vrije training. De monteurs hebben uiteindelijk de auto op tijd afgekregen tijdens Q1 – mede dankzij de rode vlag door de crash van Max Verstappen – zodat de jonge Italiaan nog kon gaan rijden. Russell pakte de eerste poleposition van het seizoen en liet zien waar de W17 in staat is.

‘Het leek mij niet mogelijk’

De Oostenrijker is vooral opgelucht dat de auto van Antonelli op tijd af is, want zelf had hij niet verwacht dat ze dit nog zouden gaan halen. “Ik weet niet waar ik moet beginnen met feliciteren. De monteurs hebben de auto van Kimi gerepareerd, wat mij niet mogelijk leek”, vertelt Wolff in de paddock. De Italiaan kwalificeerde zich uiteindelijk als tweede, waardoor de eerste startrij voor Mercedes is.

Russell, die in Q1 en Q2 ook al het snelste was, pakte de eerste pole van het jaar. “George reed op een ander niveau, dit is een fantastische prestatie. Hij had vertrouwen in de auto en dan kun je dit dus doen. Het is de combinatie van coureur, auto en krachtbron. Vandaag werkte alles samen om de poleposition te behalen. Je kunt zien dat hij een stap heeft gezet in volwassenheid en zelfvertrouwen. Dat is goed om te zien”, aldus Wolff.

LEES OOK: Norris fileert 2026-auto: ‘Van de beste ooit naar waarschijnlijk de slechtste’

‘Veel frustratie’

Het tijdperk van de ground-effectauto’s is voorbij en Wolff is opgelucht dat deze bolides achter hen liggen. “Ik ben blij dat die chaotische auto’s weg zijn. Iedereen in het Verenigd Koninkrijk heeft zo hard gewerkt. De afgelopen seizoenen waren soms frusterend, maar nu hebben we een nieuwe start met nieuwe regels en pakken we meteen de eerste startrij. Het is een indicatie, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat dit zo zal blijven”, aldus Wolff.

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.