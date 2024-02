Volgens Ivan Capelli, voormalig F1-coureur en presentator by Sky Sports Italia, was Toto Wolff zelf verantwoordelijk voor het lekken van Hamiltons transfer naar Ferrari. Het zou een strategische zet zijn geweest, de teambaas wilde voorkomen dat de concurrentie op hun eigen tijd een grootse aankondiging konden doen.

Het nieuwbericht dat Lewis Hamilton in 2025 zou verkassen naar Ferrari sloeg in als een bom. Uit het niets werd de transfer aller transfers – wat in het verleden vaak een loos gerucht was – toch echt werkelijkheid. Veel fans én experts waren verrast over de timing van het nieuws. Volgens Capelli mogen we Toto Wolff hiervoor bedanken. In het Italiaanse La Gazzetta dello Sport verklaart hij dat het de Mercedes-baas was die de transfer vroegtijdig lekte aan de media.

“Het was een plaagstoot van Wolff naar Hamilton én Ferrari”, aldus Capelli. Door het nieuws nog voor de eerste race te lekken kon Ferrari immers geen grootse aankondiging meer doen gedurende het seizoen. Daarbij zou het Carlos Sainz op scherp zetten. Waarom nog een heel seizoen je best doen bij Ferrari als ze je er volgend jaar uitschoppen?

“Toto Wolff lekte de transfer van Hamilton expres. Hierdoor was een officiële aankondiging in het seizoen geen optie meer.” – Ivan Capelli

Met het nieuws verschoof alle aandacht naar 2025, het jaar dat Hamilton naar Maranello komt. En dat terwijl Ferrari net bezig was met het uitrollen van de SF-24 en de plannen voor het aankomende seizoen. Of het klopt wat Capelli zegt, is nog onduidelijk. Vooralsnog hebben Toto Wolff of Ferrari nog niets bevestigd.

