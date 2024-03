Mercedes-teambaas Toto Wolff wil nog altijd niks kwijt over zijn line-up voor 2025. Met het vertrek van Lewis Hamilton in het verschiet is het nog maar de vraag wie zich volgend jaar bij George Russell gaat voegen. F2-coureur Andrea Kimi Antonelli is een publieksfavoriet, maar voorlopig wil Wolff hem nog niet in de spotlight zetten. Een ding is zeker: er gaat een flinke stoelendans plaatsvinden.

Toto Wolff wil eerst wat druk van Antonelli’s schouders halen. De Italiaanse coureur is pas 17 jaar en debuteerde dit seizoen in de Formule 2. “Ik heb waarschijnlijk iets teveel over hem gepraat”, geeft de teambaas toe bij Formula1.com. “Hij moet nog veel leren, het is daarom beter als hij niet teveel in de belangstelling staat. Ik heb nog geen idee of hij volgend jaar al in de Formule 1 terecht komt en of dat dan met Mercedes zal zijn, of met iemand anders.”

Toto Wolff gaf eerder toe dat de komst van Antonelli wel invloed heeft gehad op de lengte van Hamiltons contract. De grote baas van Mercedes zette destijds in op de lange termijn. Hij wilde vooral niet riskeren dat hij straks geen stoeltje vrij heeft voor jong toptalent (zoals dat in het verleden met Max Verstappen het geval was). De weg is inmiddels vrij voor Antonelli, maar het zou zomaar kunnen dat Wolff ervoor kiest om eerst een meer ervaren coureur in zijn auto te zetten. “Er zijn een hoop goede kandidaten voor volgend jaar, de vraag is of we gaan vertrouwen op ervaring, of dat we iets nieuws gaan proberen met uitzicht op de toekomst”, zei hij eerder tegen het Oostenrijkse ORF.

‘Ik neem later een beslissing’

Toto Wolff wil vooral niet een overhaaste beslissing maken. Het nieuws dat Lewis Hamilton hem ging verlaten kwam weliswaar misschien als een verrassing, toch heeft de teambaas nog genoeg tijd om een vervanger te zoeken. “Lewis besloot uit het niets naar Ferrari te gaan, ik wil het tegenovergestelde doen”, aldus Wolff. “Ik wil eerst zien hoe dit seizoen zich ontvouwd en wat er gaat gebeuren op de transfermarkt. Later in het seizoen maak ik een beslissing.”

“We hebben op dit moment zo’n goede band met Lewis”, vervolgt hij. “Die mag niet overschaduwd worden door deze beslissing. We willen eindigen met een hoogtepunt.” Wolff kwam in 2013 tegelijk met Hamilton naar Mercedes. Sindsdien hebben ze samen acht constructeurstitels gewonnen voor de silver arrows.

