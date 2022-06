De van pole vertrokken Toyota met startnummer acht – en Brendon Hartley, Sébastien Buemi en Ryo Hirakawa als equipe – heeft de 24 Uur van Le Mans gewonnen. Het is Toyota’s vijfde Le Mans-zege op rij. In de LMP2-categorie was kanshebber Robin Frijns voortijdig klaar na een crash.

Erg spannend was het niet vooraan. Hoewel Alpine en Glickenhaus er in de kwalificatie nog redelijk dichtbij zaten, stond er in de race geen maat op Toyota. De Japanse megafabrikant was gewoon een maatje te groot voor de Amerikaanse nichesportwagenbouwer Glickenhaus en Alpine, met haar voor de hypercar-topklasse aangepaste LMP-bolide. Hartley won zo zijn derde Le Mans, Buemi zijn vierde.

Achter het winnende Toyota-trio, finishten Kamui Kobayashi, Mike Conway en José María López dus als tweede. Veteraan Ryan Briscoe, Richard Westbrook en Franck Mailleux waren derde voor Glickenhaus. In de LMP2-klasse ging de zege naar de Jota met #38 van ex-Formule 1-coureur Will Stevens, António Félix da Costa en Roberto González. Robert Kubica en co. werden tweede in de LMP2 voor PREMA Orlen.

Podcasts: De magie van Le Mans, racen door de Franse nacht en winnen na een uitputtingsslag

Pech voor Frijns

Frijns, die in de LMP2 van pole vertrok en vorig jaar won in deze klasse, crashte uit de race. Nyck de Vries – op het laatste moment ingestapt bij TDS met ook Tijmen van der Helm – was vierde in de LMP2, Job van Uitert twaalfde. Bent Viscaal kwam bij zijn Le Mans-debuut als 21ste aan in deze klasse. In de GT’s haalde Nicky Catsburg met zijn Corvette helaas het einde niet. Renger van der Zande was 15e in de GTE-Am.

In de GTE-Pro streek Porsche ondertussen de zege op. De overwinning in de GTE-Am ging naar TF Sport met onder meer Ben Keating, de Amerikaan die zich in 2019 ook al kortstondig Le Mans-winnaar mocht noemen met Jeroen Bleekmolen, tot zij een dag later gediskwalificeerd werden en alsnog de zege moesten inleveren.

Duik hieronder in ons podcast-archief met een interview uit 2021 met Brendon Hartley, de winnaar van dit jaar, en een rondetafelgesprek met Jeroen Bleekemolen, Jan Lammers en Allard Kalff uit 2020 over de magie van Le Mans! Luister ook via Apple podcasts of Google Podcast!