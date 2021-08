De Grand Prix van Nederland kan gewoon doorgaan, zo heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld. Mobilisation for the Environment (MOB) had een kort geding aangespannen tegen de organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort, maar de rechters hebben het verzoek om de vergunningen te schorsen afgewezen.

Mobilisation for the Environment (MOB) had een kort geding aangespannen tegen de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Volgens de milieuorganisatie zou er veel meer stikstofuitstoot kijken bij het Formule 1-evenement dan door de organisatie werd aangegeven. MOB betwijfelde dus of de vergunningen voor de race wel terecht verstrekt werden door de provincie Noord-Holland. Zij wilden daarom dat deze vergunningen geschorst zouden worden, maar de voorzieningenrechter van Noord-Holland heeft dat verzoek afgewezen.

“Om te bepalen of een voorlopige voorziening getroffen moet worden vooruitlopend op de beslissing in de bodemprocedure, maakt de voorzieningenrechter een belangenafweging”, staat in de verklaring van de rechtbank. “MOB hecht aan het natuurbelang en zet zich in om ecologische schade aan het naastgelegen Natura 2000-gebied te voorkomen. Circuit Zandvoort daarentegen heeft inmiddels de F1 vrijwel volledig georganiseerd en heeft hier fors in geïnvesteerd. Het niet doorgaan van de F1 zou direct leiden tot zeer grote schade en mogelijk faillissement voor Circuit Zandvoort.”

“Nu het oordeel over de rechtmatigheid van de verleende vergunning in de bodemprocedure nog volledig open ligt, laat de voorzieningenrechter de belangenafweging in het voordeel van Circuit Zandvoort uitvallen. De voorzieningenrechter ziet daarom onvoldoende ruimte voor een gehele of gedeeltelijk schorsing van de vergunning.”

Foto: ANP

MOB wilde tussenoplossing

Vorige week was de zitting in de zaak rondom de Grand Prix van Nederland. Daar werd stapsgewijs gekeken naar de vergunningen die de organisatie van de Formule 1-race had verkregen voor de verbouwing van het circuit, het houden van de race en de uitstoot van Formule 1-auto’s. De provincie Noord-Holland en Circuit Zandvoort gingen samen in de verdediging en stelden dat de vergunningen terecht zijn afgegeven.

MOB stelde dat het niet een stokje wilde steken voor de Formule 1-race, maar stelde wel een tussenoplossing voor. De Formule 1-race mocht op zondag van MOB doorgaan, maar dan zonder publiek en zonder voorprogramma. Daar wilde de organisatie van de race niet mee akkoord gaan.

