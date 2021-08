De 24 Uur van Daytona, Spa en de Nürburgring staan al afgevinkt op zijn erelijst, dus Nick Catsburg heeft zijn zinnen nu gezet op de zege op Le Mans om zijn kwartet compleet te krijgen. Met Corvette’s C8.R gaat hij voor de overwinning in de GTE-Pro. ‘Het is absoluut een uitwedstrijd, maar Le Mans staat misschien wel bovenaan Corvette’s lijstje’.

Twee keer eerder stond Catsburg (33) op Le Mans aan de start. Voor BMW, in 2018 en 2019. De finish werd gehaald, maar problemen voorkwamen een topklassering – zoals Catsburg die als GT-specialist inmiddels dus wel in andere endurance-klassiekers heeft behaald. De laatste iconische race die hij aan zijn zegelijst kon toevoegen, was de 24 Uur van Daytona eerder dit jaar.

Voor wie Daytona een ‘ver van mijn bed’-show is: “In Amerika is het mega-groot”, vertelt Catsburg. “Daytona is natuurlijk bekend van de NASCAR-race daar, maar iedereen in de Amerikaanse autosport wil de 24 Uur van Daytona winnen.” Landgenoot Renger van der Zande deed dat de afgelopen drie jaar tot twee keer toe overall, Catsburg dit jaar dus in de GT-klasse. “In de Amerikaanse GT-racerij is Daytona echt het hoogste dat er is.”

Nick Catsburg. Foto: ANP Foto.

Wereldwijd geldt dat – met alle respect – natuurlijk voor Le Mans. Het Franse koningsnummer, samen met de Grand Prix van Monaco en Indy 500 onderdeel van de net zo illustere als officieuze triple crown van de autosport, staat aanstaand weekend op het programma. En, vertelt Catsburg, Le Mans staat bij zijn werkgever Corvette ‘misschien wel het hoogst van allemaal op het lijstje’.

Geen ‘Ford vs Ferrari’

In Amerika wint Corvette namelijk ‘alles dat los en vast zit’ met de C8.R, de racevariant van de nieuwe Corvette C8 die in 2020 zijn circuitdebuut maakte. Dat was ook gelijk het jaar dat Catsburg aansloot bij Corvette. “De C7 had de motor voorin en was heel bijzonder en uniek. De C8 heeft een middenmotor, is compleet nieuw. Voor mij was het fijn in te stappen toen de C8 kwam. Want dan lig je gelijk op één lijn met je teamgenoten.”

Over die teamgenoten gesproken: Catsburg deelt de Corvette met Jordan Taylor en Antonio Garcia, de twee ‘fulltimers’ uit de Amerikaanse IMSA-categorie. Catsburg sluit aan voor de langere endurance-races. Ter voorbereiding op Le Mans heeft Corvette twee races gedaan in het World Endurance Championship. Toch, vertelt Catsburg, is het niet zo dat Corvette in een ‘Ford vs Ferrari’-scenario als uit de film naar Frankrijk komt om de Europeanen ‘thuis’ te verslaan.

“Dat valt wel mee”, lacht hij. “Ze willen gewoon iedereen verslaan. Laten zien dat ze de beste zijn. Dat doen ze in Amerika natuurlijk al een tijdje nu. Le Mans blijft daarbij een iconische race die ze ook graag willen winnen. Heel graag, zelfs. Corvette is er een jaar niet geweest (in 2020, red.) dus hij staat hoog op het lijstje. Ik denk misschien zelfs bovenaan het lijstje.”

Uitwedstrijd

Toch blijft het wel ‘een uitwedstrijd’, beaamt Catsburg. “De regels zijn immers heel anders dan in IMSA.” Net als de manier van werken. “Een voorbeeld: de pit lane is in Amerika compleet anders dan op Le Mans of andere Europese circuits. In Amerika heb je geen pitbox. Je zit er achter de pitmuur met z’n allen aan een pit stand, en de monteurs springen over de muur bij een pitstop. Op Le Mans werk je wel gewoon vanuit een pitbox. Dat soort dingen, dus.”

In sportief opzicht vormt de Balance of Performance bij de GT’s een groot vraagteken. Althans, deze ‘BOP’ is inmiddels bekend, maar de kunstgreep om de competitie close te houden, wordt pas in de race echt zwaarwegend. “Voor een 24-uursrace is de kwalificatie immers sowieso niet mega-belangrijk. Als je in de race echter twee of drie tienden per ronde te langzaam blijkt vanwege de BOP, ben je gezien.”

Catsburg, Taylor en Garcia onderweg naar de zege op Daytona. Foto: Chevrolet Media/Richard Prince.

Kwartet

Natuurlijk, benadrukt Catsburg, ook als het tegenzit moet je ‘gewoon blijven rijden’ en wat dat betreft zit het wel goed bij Corvette. De C8.R is vooralsnog zeer betrouwbaar gebleken. En – in elk geval in Amerika – razendsnel. “Ik heb er ook absoluut vertrouwen in”, vertelt Catsburg. De Nederlander hoopt natuurlijk dat het in zijn derde Le Mans scheepsrecht is. “Ik zei al voor de gein: ‘als ik deze race win, dan stop ik!'”, grapt hij.

“Dat is natuurlijk onzin, maar als ik na Daytona, Spa en de Nürburgring ook Le Mans win, zou dat super zijn”, zegt de fabriekscoureur van Corvette en BMW, die dan wat dat betreft een kwartet aan zeges in deze autosportklassiekers zou hebben. “Misschien dat er wel meer Nederlanders zijn die dat ‘rijtje’ hebben gewonnen – maar ik vraag het me af, en het zullen er niet veel zijn. Als ik nota bene de eerste ben die dat lukt, zou dat helemaal cool zijn.”

Zelfs als de zege uitblijft, blijft Le Mans een geweldig evenement, vindt Catsburg. “Het is even afwachten hoe het nu met corona gaat, maar het is qua sfeer echt mega. Le Mans is sowieso uniek. Je bent er zo’n tien dagen. Dat is lang. Te lang, zeg ik altijd, maar het gevoel is heel bijzonder. Door de hele ambiance, en omdat het deels een stratencircuit is.” En dan is er natuurlijk de rijke historie nog. Zoals ook Catsburg die komend weekend hoopt te schrijven.

De 24 Uur van Le Mans start zaterdag om 16:00 uur Nederlandse tijd. De race is te zien bij RLT7 en Eurosport.

