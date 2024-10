James Vowles, de nieuwe teambaas van Williams, heeft zijn carrière opgebouwd bij enkele van de grootste namen in de Formule 1, waaronder Mercedes. In een recent gesprek in de podcast Beyond the Grid heeft Vowles de belangrijke verschillen belicht tussen zijn vorige rol bij Mercedes en zijn huidige positie bij Williams.

Verschillen tussen Mercedes en Williams

Vowles is in januari 2023 zijn avontuur als teambaas begonnen, maar de overgang van een titelkandidaat als Mercedes naar een team dat hard vecht voor punten heeft zijn uitdagingen. “Bij Mercedes was ik gewend aan het fine-tunen van prestaties en strategieën om titels te winnen. Nu, bij Williams, gaat het erom de basis opnieuw op te bouwen. De problemen zijn totaal anders en dat vereist een andere aanpak,” heeft Vowles toegelicht.

Voorbereiding en mentorrol

De Brit is dankbaar voor zijn tijd bij Mercedes, waar hij onder de vleugels van Toto Wolff heeft gewerkt. “Toto was een geweldige mentor. Hij heeft me niet alleen de successen laten zien, maar ook de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Deze ervaringen hebben me voorbereid op wat komen ging. Echter heeft de omvang van de klus bij Williams mij toch verrast.”

Een veelzijdige rol

De rol van teambaas bij Williams is allesbehalve eentonig. Vowles moet constant schakelen tussen verschillende verantwoordelijkheden; van technische problemen tot leiderschapsontwikkeling. “Het is uitdagend om van een strategische bespreking direct over te schakelen naar een commerciële vergadering en alles daartussenin. Het vereist een unieke set aan managementvaardigheden, iets wat ik met plezier ben blijven ontwikkelen,” aldus Vowles.

