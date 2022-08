Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur is tevreden met de vooruitgang die zijn team heeft geboekt, maar ziet ook nog een groot verbeterpunt: de betrouwbaarheid.

Alfa Romeo kende twee dramatische seizoenen na 2019. Het team onder leiding van Frédéric Vasseur eindigde achtste en negende bij de constructeurs, met slechts negen en dertien punten. Dit seizoen verloopt alles stukken beter voor het Zwitserse team, dat na dertien races al op 51 punten staat. Alfa Romeo stevent zo af op het beste resultaat sinds 2019, toen het team in totaal 57 punten bij elkaar raapte.

“We hebben een stap vooruit gezet”, stelt Vasseur terecht vast. “Het is een goede stap voor wat betreft de pure performance.” Hij kan daar niet één reden voor geven. “Het gaat nooit om één ding. Ferrari heeft een stap vooruit gezet met de krachtbron.”

“Wij hebben dat ook gedaan op het gebied van de chassis”, vervolgt Vasseur. “Bovendien presteren Valtteri (Bottas, red.) en Guanyu (Zhou, red.) goed. Al met al is het een goede stap geweest.”

Geheel tevreden is Vasseur echter niet. Hij heeft veel goede resultaten in rook zien opgaan door problemen met de betrouwbaarheid. Valtteri Bottas werd regelmatig getroffen door problemen op de vrijdag terwijl de bolide en krachtbron in de race ook wel eens te wensen over lieten.

“We hebben wat problemen gehad met de betrouwbaarheid”, geeft de Alfa Romeo-teambaas toe. “Dit heeft ons een fortuin aan punten gekost. In sommige races waren we in erg goede vorm, zoals in Jeddah of Silverstone, en soms ook met Zhou. Dit is erg jammer voor ons en het kampioenschap. Maar het is zoals het is, we moeten dit gewoon oplossen voor de tweede seizoenshelft”, weet Vasseur.