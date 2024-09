In de persconferentie heeft Frédéric Vasseur gesproken over de uitdagingen en kansen in het huidige Formule 1-seizoen. Met McLaren aan de leiding in het constructeurskampioenschap en Red Bull dicht achter hen, blijft Ferrari gefocust op hun strategie zonder zich al te veel te laten afleiden door de stand in het constructeurskampioenschap.

Geen focus op constructeurskampioenschap

Vasseur heeft benadrukt dat Ferrari niet primair gericht is op het constructeurskampioenschap. “We nemen het race voor race”, heeft de teambaas verklaard. “De stand in het constructeurskampioenschap is moeilijk te lezen; het kan zo veranderen. Kijk naar hoe Mercedes het deed voor én na de zomerstop. Het maakt niet uit of je in de eerste of tweede groep zit, de competitie zit zo dicht op elkaar.” Met de aankomende races zijn er nog ongeveer 400 punten te vergeven, wat betekent dat de focus ligt op de komende races, te beginnen met Singapore.

Momentum bij Ferrari

Met Charles Leclerc die vier opeenvolgende podiumplaatsen heeft behaald, lijkt Ferrari momentum te hebben opgebouwd. Vasseur erkent deze positieve trend, maar waarschuwt dat de competitie intens is. “We zitten in een goede reeks, maar zo is dat bij meerdere teams gegaan. Je weet nooit waar je gaat eindigen.” Als het gaat om technische upgrades, heeft Ferrari een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd. Alleen verwacht Vasseur niet dat het een ‘game changer’ zal zijn.

Herstel van Carlos Sainz

Wat betreft Carlos Sainz, die betrokken is geweest bij een crash in Bakoe, gelooft Vasseur dat het goed is geweest voor hem om snel terug te zijn op een circuit. “Het is goed voor Carlos dat hij meteen het circuit op kon, vooral in Singapore, waar hij goede herinneringen heeft.” De teambaas is optimistisch over de aanpak van Sainz voor het komende weekend en verwacht geen negatieve gevolgen van de crash in Bakoe.

