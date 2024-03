Goed nieuws voor de Tifosi. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur twijfelt of concurrent Red Bull weer het hele seizoen zal domineren. Na een overtuigend een-tweetje tijdens de openingsrace in Bahrein, wijst alles erop dat het team uit Milton Keynes ermee wegloopt dit jaar. Als het aan Vasseur ligt, komt daar heel snel verandering in.

LEES OOK: Ferrari opgepast: ‘Red Bull werkt aan een flinke upgrade voor de RB20’

De 55-jarige Fransman zag hoe zijn team in 2023 een inhaalslag maakte aan het eind van het jaar. Dit jaar hoopt Vasseur het gat met Red Bull veel eerder te kunnen dichten. “We hebben 24 races”, zei hij na afloop van de race in Bahrein. “Vorig jaar kwalificeerden we pas aan het eind van het seizoen een aantal keer op pole. Nu konden we al meteen meevechten voor P1.” De Ferrari-topman zag op vrijdag hoe Charles Leclerc twee tienden te kort kwam voor de eerste startplek.

Dat was een goed teken. “Het betekent dat we nog genoeg kansen krijgen om wel vanaf pole te starten en om races te kunnen winnen”, aldus Vasseur. “Iedereen is erg gemotiveerd. We moeten dit gewoon vasthouden.”

Red Bull versus Ferrari?

In de aanloop naar het nieuwe seizoen leek het erop dat Ferrari het enige team is dat Red Bull van de troon kan stoten. Ook tijdens de eerste race in Bahrein waren het Carlos Sainz en Charles Leclerc die achter Red Bull eindigden. Het gat naar racewinnaar Max Verstappen was immens, maar voor Fred Vasseur geen reden tot paniek. In 2023 was het Ferrari die verhinderde dat Red Bull alle GP’s van dat jaar zou winnen. De zege van Sainz tijdens de GP van Singapore was een smetje op een perfect seizoen voor het team uit Milton Keynes.

Lees hier alvast alles over de volgende race: de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hier!