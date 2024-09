Na een moeizame race in Bakoe staat Red Bull weer klaar om zich te herpakken voor de Grand Prix van Singapore. Ondanks de uitdagingen waar het team momenteel mee te maken heeft, is Max Verstappen vastberaden om te blijven vechten voor het kampioenschap.

LEES OOK: ‘Jos Verstappen lobbyt voor Max, overeenkomst met Mercedes is aanstaande’

Lessen geleerd in Bakoe

De race in Bakoe was een leerervaring voor het team, met waardevolle inzichten over wat er beter kan. “We hebben geleerd van onze fouten en proberen dit weekend in Singapore dingen anders aan te pakken,” heeft Verstappen toegelicht. De positieve veranderingen die in Bakoe zijn doorgevoerd, gaan volgens de Nederlander de goede kant op, maar er zijn nog verbeteringen nodig om de auto optimaal af te stellen.

LEES OOK: Christian Horner zet de achtervolging in: ‘Red Bull moet nu aanvallen’

Uitdagingen op het Marina Bay Street Circuit

Het Marina Bay Street Circuit in Singapore staat bekend als een uitdagend en technisch circuit met krappe bochten. Bovendien zijn de tropische hitte en hoge luchtvochtigheid factoren waar elk team rekening mee moet houden. “Het wordt een uitdaging, zoals altijd, en het is cruciaal dat we de auto in de langzame bochten beter onder controle hebben om te voorkomen dat deze onrustig wordt. Dit zou ons enorm kunnen helpen,” aldus Verstappen.

LEES OOK: Helmut Marko gooit handdoek in de ring: ‘Red Bull kan titel vergeten’

Focus op het kampioenschap

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Verstappen optimistisch. Hij benadrukt dat ze als eenheid blijven werken aan hun gezamenlijke doel: het winnen van beide kampioenschappen. “We winnen en verliezen als een team. We geven alles om sterker terug te komen en we blijven vechten voor het kampioenschap.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!