Met de dreiging van onweer wist Max Verstappen dat hij in Q3 van de kwalificatie als een van de eersten op de baan moest zijn. Dat zou hem de beste kans op pole position bieden. Aldus geschiedde en de beloning voor de alertheid volgde in de vorm van P1. “Bizarre omstandigheden”, luidde Verstappens oordeel nadien.

Noodweer, het was al voorspeld. Maar toch leek het lange tijd uit te blijven tijdens de kwalificatie. Verstappen hield echter nooit rekening met een droog einde van de sessie. “We wisten wel dát het zou komen”, keek de drievoudig wereldkampioen terug. “Alleen niet precies wannéér het zou komen.”

Toen het eenmaal zover was, had hij al de snelste tijd neergezet. “Maar de weersomstandigheden waren gek, het was bizar. De ronde voelde vreselijk, de wind draaide ineens.” Verstappens vreugde over de pole was er logischerwijs niet minder om.

Zich rijk rekenen met betrekking tot een zege zondag doet hij echter allerminst. “Ik verwacht dat het dicht bij elkaar zit in de race. Je zag het nu al in de kwalificatie. De slijtage van de banden, daar gaat het om. Net als vorig jaar, toen was bandenmanagement ook belangrijk. Alleen ging het toen niet helemaal zoals we wilden, dat willen we nu beter doen.”

De wereldkampioen wordt op de eerste rij vergezeld door Charles Leclerc (Ferrari). Verrassend is de nummer drie: Lance Stroll (Aston Martin). Zaterdag mogen de coureurs opnieuw strijden om een plek vooraan op de grid: dan wacht de sprintkwalificatie en later op de dag de sprintrace.

Het noodweer in beeld bij Viaplay:

