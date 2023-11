Max Verstappen breekt dit jaar het ene na het andere record, maar zijn nieuwste statistiekje is misschien niet helemaal waar de Nederlander op hoopt. Het jaar van absolute dominantie zorgt er namelijk voor dat Verstappen volgend jaar een toegangsprijs moet betalen van meer dan €1 miljoen.

De Formule 1 is bepaald niet goedkoop. Dat bleek recentelijk maar weer toen de FIA aankondigde dat de maximale boetes verhoogd worden naar €1 miljoen. Topcoureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen kunnen dat op zich wel betalen, maar de andere coureurs gaven aan dat zo’n bedrag voor de rest wel erg hoog is. George Russell klaagde bijvoorbeeld: ‘We betalen al zo veel voor onze superlicentie, dan komt dit er ook nog bovenop.’

Die kosten voor de superlicentie zijn inderdaad niet mals. Ieder jaar betaalt elke coureur een vast bedrag om mee te mogen doen. In 2023 was dat €10.400, volgend jaar wordt dat waarschijnlijk rond de €11.000. Maar naast dat vaste bedrag betaalt iedere coureur ook nog eens een extra bedrag voor het aantal punten dat ze het jaar ervoor hebben behaald. Voor nieuwe coureurs als Oscar Piastri en Nico Hülkenberg viel dat dit jaar dus wel mee. Maar iemand als Verstappen, die vorig jaar al heel wat punten behaalde, mocht een flink bedrag betalen. En dat zal volgend jaar alleen maar meer worden.

Vorig jaar betaalde elke coureur €2100 extra per behaald punt. Dat zal volgend jaar waarschijnlijk ook iets meer zijn omdat alles duurder is geworden. Maar zelfs zonder die prijsstijging staat het totale bedrag dat Verstappen voor zijn punten moet betalen inmiddels al op €1,1 miljoen. Dat is het hoogste bedrag dat iemand ooit voor de superlicentie neer heeft moeten leggen. De Nederlander heeft momenteel 524 punten, en naar alle waarschijnlijkheid zal hij daar in de laatste twee races nog wel wat aan toevoegen.

