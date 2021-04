Naast ‘F1 voor Rookies‘ hebben we dit seizoen nog een tweede nieuwe videorubriek in onze videoshow Parabolica. In ‘Toms top 10’ toont Tom Coronel je de komende weken en maanden zijn tien favoriete liveries aller tijden. Na zijn top 10 zal Coronel ook zijn flop 5 onthullen. Vorige week onthulde de WTCR-coureur zijn favoriete kleurstelling aller tijden, deze week toont hij de auto die net niet bovenaan zijn lijstje eindigde. De Brabham BT46.

