Komende zondag (start: 15.00 uur) staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Het is de thuisrace van Red Bull Racing. Vorig jaar moest Max Verstappen de zege laten aan Charles Leclerc van Ferrari. Bekijk hieronder, als opwarmertje, nog even de samenvatting van de race van afgelopen jaar in Oostenrijk.

Luister naar onze podcast Formule 1 Paddockpraat, dit keer met Tom Coronel:



Bekijk hier het volledige tijdschema van de Grand Prix van Oostenrijk met de starttijden van alle sessies.