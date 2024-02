Takuma Sato – voormalig Formule 1-coureur – gaat aan de slag als executive adviseur bij HRC (Honda Racing Corporation). De organisatie is verantwoordelijk voor de globale motorsport activiteiten van Honda én de productie van Formule 1-motoren voor onder andere Red Bull. Sato gaat de organisatie assisteren bij het opleiden van nieuwe coureurs en overziet de activiteiten van Honda in de racerij.

LEES OOK: F2-talent ‘gefrustreerd’ over beperkte doorstroom naar Formule 1

Sato en Honda hebben in het verleden al nauw samengewerkt. In zijn tijd als F1-coureur heeft de Japanner altijd met motoren van deze fabrikant gereden. In zijn nieuwe rol als adviseur rekent Honda dan ook op de ervaring en kennis van Takuma Sato, die volgens het bedrijf te boek staat als een “coureur van wereldniveau”.

Koji Watanabe, voorzitter van HRC, is blij met de nieuwe samenwerking: “Sato heeft al belangrijk werk verricht in ons junioren programma, maar nu kunnen we zijn expertise nog breder inzetten.” De talentenopleiding van Honda heeft destijds Yuki Tsunoda opgeleid tot Formule 1-coureur. Takuma Sato is zelf ook trots op zijn nieuwe functie: “Dit benadrukt mijn betrokkenheid bij het bedrijf dat mij al jarenlang ondersteunt.”

Ervaren F1-coureur

Takuma Sato begon zijn carrière in de Formule 1 in 2002, bij het team van Jordan. Daarna reed hij jarenlang voor BAR (2003-2005) en Super Aguri (2006-2008). In totaal stond hij negentig keer aan de start van een GP met als hoogtepunt een derde plaats tijdens de GP van de Verenigde Staten in 2004. Hij eindigde dat seizoen als achtste in het rijderskampioenschap, de hoogste notering voor een coureur van Japanse afkomst.

De 47-jarige Sato reed de afgelopen jaren in IndyCar. In 2017 werd hij de eerste Japanse coureur die de Indy 500 op zijn naam zette, in 2020 won hij deze voor de tweede keer. Takuma Sato staat bekend om zijn agressieve rijstijl, die hem de bijnaam ‘kamikaze Sato’ heeft opgeleverd.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: