Carlos Sainz heeft bij de enige trainingssessie in São Paulo namens Ferrari de snelste tijd geklokt. Voor wat het waard is. De drie andere topteams, Red Bull, McLaren en Mercedes, laten de gebruikelijke kwalificatiesimulatie op de zachtste band schieten.

Met het nieuws dat de Grand Prix in São Paulo het contract met vijf jaar heeft verlengd tot 2031, begint de Formule 1-gemeenschap aan de laatste van drie achtereenvolgende, slopende races op de Amerikaanse continenten. En net als de eerste in Austin is er ook op het Autódromo José Carlos Pace weer een sprintrace, de derde in vijf weken tijd, voorzien.

Niet iedereen kijkt uit naar het vernieuwde sprintweekendformat waarin dit jaar slechts één vrije training is opgenomen. Max Verstappen walgt ervan, zo herhaalt hij donderdag in São Paulo met het nodige cynisme voor de derde keer in drie weken. Desondanks heeft de wereldkampioen er tot nu toe drie van de vijf (Oostenrijk, België en Amerika) gewonnen. Alleen in Qatar (Oscar Piastri) en Azerbeidzjan (Sergio Pérez) stond hij niet op de hoogste trede van het rostrum.

Verstappen opent de jacht op de volgende sprintmedaille – noodgedwongen – nogal gretig. Hij staat als eerste klaar in de pitstraat, ver voordat de Braziliaanse baan opengaat voor verkeer. Omdat de teams slechts een uurtje hebben de juiste afstelling voor zowel de sprint- als hoofdrace te vinden en er de dreiging van stevige regenbuien is, wordt er door niemand ook maar een seconde verspild.

Het scenario in de enige trainingssessie kent geen verrassingen. Verstappen zet, zoals bijna altijd, de toon. Op de harde band noteert hij direct de snelste tijd, waar alleen collega Pérez en George Russell aanvankelijk bij in de buurt komen. Lewis Hamilton komt drie tiende tekort. Voor hem en Mercedes-teamgenoot Russell, vorig jaar winnaar in Brazilië, is Red Bulls topman Helmut Marko op de korte baan in de Braziliaanse metropool het meest beducht.

Volgens SkySports’ analist en voormalig F1-coureur Karun Chandhok vormt niet Mercedes, maar McLaren de grootste bedreiging voor Verstappen en co. De Britse renstal houdt de kaarten, net als red Bull en Mercedes, tegen de borst. Ferrari niet: dat noteert via Carlos Sainz op de snelste band ook de snelste tijd, voor teamgenoot Charles Leclerc. Het gros van de coureurs, onder wie Verstappen, laat de gebruikelijke kwalificatiesimulatie (mogelijk ook omdat voor de tijdstraining regen is voorspeld) achterwege. De wereldkampioen klokt uiteindelijk de zestiende tijd.

