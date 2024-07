Carlos Sainz heeft in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije de snelste tijd genoteerd. De Spanjaard van Ferrari blijft op de tijdenlijst respectievelijk Max Verstappen en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc voor.

De eerste trainingssessie op de korte Hungaroring bij Boedapest wordt afgewerkt onder tropische omstandigheden (luchttemperatuur: 30,4 graden, asfalttemperatuur 58 graden) en staat vooral in het teken van de upgrades voor de teams.

Dat geldt zeker voor Red Bull Racing. Niet voor niets sprak Max Verstappen op voorhand van een cruciaal weekend. Bij Red Bull beschikt tijdens VT1 alleen Verstappen, die vorig jaar de GP van Hongarije won, overigens over het nieuwe upgradepakket, waar de afgelopen weken in de fabriek in Milton Keynes hard aan is gewerkt.

De drievoudig wereldkampioen en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez rijden in het eerste deel van de eerste vrije training als enigen op de zachte band. Verstappen staat dan ook lang bovenaan de tijdenlijst. Dat verandert halverwege als ook andere teams en coureurs switchen naar het zachte rubber. De eerste die Verstappens tijd verbetert is nota bene Alexander Albon in zijn Williams. Even later duiken de winnaars van de laatste twee Grands Prix daar weer onder, respectievelijk de Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton.

Bearman scoort langzaamste tijd

Met nog ruim twintig minuten op de klok is Carlos Sainz namens Ferrari de eerste die op het korte baantje onder de 1.19 weet te duiken (1.18,713). Dat blijkt uiteindelijk ook de snelste tijd van VT1. De onderlinge verschillen zijn overigens klein. Uiteindelijk ziet de top-vijf er als volgt uit: Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell en Zhou. De McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri moeten genoegen nemen met respectievelijk de zesde en zevende tijd, Hamilton noteert de tiende tijd, vlak voor Pérez.

Bij het team van Haas zit Oliver Bearman achter het stuur in plaats van Nico Hülkenberg. Voor de jonge Brit is het belangrijk zoveel mogelijk uren te maken in een Haas-bolide, alvast met het oog op volgend seizoen. Bearman blijft utieindelijk wel steken op de twintigste en laatste tijd, uiteraard voor wat het waard is.

Afgezien van wat kleine uitstapjes door het grind voltrekt VT1 zich verder zonder noemenswaardige incidenten of onderbrekingen. VT2 staat later deze vrijdag op het programma, om 17.00 uur.

Uitslagen

