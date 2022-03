Charles Leclerc heeft het raceweekend in Saoedi-Arabië als snelste afgetrapt. De Monegask noteerde in de eerste vrije training een 1:30.772 en was daarmee nipt sneller dan Max Verstappen, die een tiende langzamer was maar zijn snelste rondetijd wel op de harde band noteerde.

Op het zonovergoten Jeddah Corniche Circuit was het nog flink wat stoeien voor de coureurs, die te maken hadden met wat zand op de baan én een straffe wind. Met name in de laatste bocht, waar de coureurs de wind in de rug hadden, schoten meerdere auto’s kort naast de baan. De sessie werd na twintig minuten voor enkele minuten onderbroken, niet door een crash op het door coureurs als uitdagend bestempelde circuit, maar door een losgeraakt bord voor de remafstand in bocht 1.

Na de onderbreking vertoonde Ferrari zich voor het eerst, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz, de nummers één en twee van Bahrein, knalden er nog niet meteen de snelste rondetijden uit. Later drongen ze wat meer aan en net voor het einde van de sessie pakte Leclerc de snelste rondetijd van Verstappen af met een 1:30.772. Hij reed zijn snelste ronde echter op de zachte band, de Nederlander, die een tiende tekort kwam, op de harde band. Opvallend was dat Valtteri Bottas zijn Alfa Romeo op de derde plaats parkeerde, vóór Sainz.

Voor de Red Bull Powertrains-aangedreven teams zag het er ook prima uit. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Sergio Pérez zorgden ervoor dat de vier RBPT’s in de top zeven terug te vinden waren. Mercedes oogde opnieuw niet sterk, ondanks de opvallend smalle, low-downforce achtervleugel. Lewis Hamilton was slechts op de negende plaats te vinden, George Russell stond met de vijftiende plaats nog een stuk lager.

Kevin Magnussen, een van de smaakmakers van de Grand Prix van Bahrein, kende een valse start. De Deen moest al na twee ronden zijn Haas in de garage parkeren vanwege motorproblemen. Daardoor verloor hij kostbare tijd, aangezien hij hier voor het eerst rijdt. Met Mick Schumacher op de negentiende plek was het nog niet de sessie die Haas had willen zien.

Net als in Bahrein is de eerste vrije training niet representatief voor de kwalificatie en de race. De baanomstandigheden waren een stuk warmer dan wat het in de tweede vrije training, de kwalificatie en de race, die allemaal onder het kunstlicht plaatsvinden, zal zijn. De tweede vrije training begint om 18:00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen GP Saoedi-Arabië 2022 - 1e Vrije Training