Charles Leclerc heeft de tweede vrije training in Monaco als snelste afgesloten. De hele sessie liet hij zien waarom hij wellicht wel de favoriet is voor dit weekend. Lewis Hamilton kwam als enige coureur in de buurt, Max Verstappen kwam een halve seconde tekort en bleef steken op P4.

De tweede vrije training geeft doorgaans een betere kijk op de snelheid van de teams dan de eerste vrije training. Tot nu toe hield elk team de kaarten redelijk tegen de borst, maar nu moeten ze toch meer met de billen bloot.

Iedereen begint de sessie op de medium en harde band en het veld zit, zoals het hele seizoen al het geval is, dicht op elkaar. Althans, tot Charles Leclerc er eens goed voor gaat zitten en ruim acht tienden sneller dan nummer twee, Lewis Hamilton. Max Verstappen heeft meer moeite en roept over de boordradio dat hij in de RB20 als een kangoeroe op en neer springt over het circuit en er hoofdpijn van krijgt.

George Russell daarentegen heeft grote problemen met een vibrerend stuurwiel en geeft aan dat hij zich er amper aan kan vastklampen. De Mercedes-monteurs doen in de pitbox hun uiterste best om het euvel te verhelpen. Ondertussen rijden zijn collega’s redelijk op de limiet en toucheren onder anderen Sergio Pérez, Logan Sargeant en Yuki Tsunoda de vangrails. In de loop van de sessie groeit de lijst met coureurs die de barrière raken gestaag, maar iedereen kan zijn weg vervolgen.

Leclerc rap in achtertuin

Dan laten de meeste coureurs de zachte band eronder schroeven om een kwalificatiesessie te simuleren. Ook nu is de Ferrari-coureur een klap sneller dan de rest op het smalle stratencircuit in zijn achtertuin. De enige concurrent die dicht op zijn hielen zit is Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur sloot de eerste training als snelste af en gaf gisteren in de mediasessie ook al aan dat hij het weekend positief tegemoetzag.

Achter hen zijn het Fernando Alonso, Verstappen en Lando Norris die de top vijf compleet maken, zij het op ruim een halve seconde van Leclerc. Natuurlijk is het nog slechts een training, maar het belooft een interessante kwalificatiesessie te worden morgen.

