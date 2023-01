Alpine verweet Oscar Piastri niet loyaal te zijn door McLaren boven de Franse renstal te stellen, maar volgens manager Mark Webber was Piastri ‘het meest loyaal in deze hele situatie’.

De zaak rondom Piastri, die het zitje bij Alpine weigerde omdat hij op de achtergrond al een voorcontract had getekend bij McLaren, kwam bij het Contract Recognition Board van de FIA terecht. Zij moesten vaststellen of Piastri – die volgens Alpine bij hen had door moeten gaan – bij McLaren een geldig contract had, wat ook het geval was.

Alpine moest zodoende zoeken naar een andere vervanger voor Fernando Alonso terwijl McLaren zo vroegtijdig afscheid nam van Daniel Ricciardo. Het was voor de twee teams een grote zaak, maar volgens manager Mark Webber bleef Piastri zelf er ‘behoorlijk ontspannen’ onder.

Lees ook: Webber: ‘Piastri heeft tijd nodig om aan de Formule 1 te wennen’

“Natuurlijk toonde hij, ironisch genoeg, zoveel loyaliteit als hij onder deze omstandigheden kon, want hij wachtte op antwoorden en hij was het meest loyaal in deze hele situatie”, stelt Webber tegenover Speedcafe. Hij verdedigt daarmee Piastri, die na deze saga vanuit Alpine het verwijt kreeg dat hij niet loyaal genoeg was.

“Alle andere aandeelhouders en mensen die er al vanaf zijn achtste bij waren, hadden zeker veel minder geduld, maar Oscar wilde zo loyaal mogelijk zijn”, voegt Webber toe. De Australiër spreekt van een ‘hele uitdaging’ hoe Piastri’s toekomst eruit zag. “Maar toen zei McLaren dat ze een verandering wilden doorvoeren, of dat nu Oscar of iemand anders was…”

Foto: Motorsport Images