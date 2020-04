Weblog: Formule 1 moet nog even in (virtuele) corona-wachtkamer blijven zitten

Haastige spoed is zelden goed. Hoe graag ik ook weer van een Grand Prix zou genieten en over actuele actie op de baan wil schrijven, we moeten aanvaarden dat het daar nu nog te vroeg voor is.

Het lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan in Nederland met het coronavirus en ook in andere landen zijn er tekenen van herstel. Maar er zijn er ook nog genoeg landen die in grote problemen verkeren. Daar zit de crux. Het virus kent geen grenzen. Om het wereldwijd onder controle te houden moeten we de maatregelen handhaven.

(Tekst loopt door onder foto)

Harde klappen

Handen wassen. Afstand houden. Zo veel mogelijk binnen blijven. U weet het wel. Dat is niet leuk. Niet-essentiële activiteiten, en daar valt autosport toch echt onder, zijn nu even ondergeschikt. De economie, dus ook teams en bedrijven die in de Formule 1 actief zijn, krijgt harde klappen. Maar met noodhulp kunnen zij er wel weer bovenop komen.

Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk het ‘normale leven’ hervatten. Juist daarom is het belangrijk om nu nog even geduld uit te oefenen. Te snel de teugels laten vieren, kan een averechts effect hebben. Als internationaal circus moet de Formule 1 dus even op de rem blijven staan en zeker niet te vroeg op het gas gaan.

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis, status per GP: Canada uitgesteld, begint het seizoen in Oostenrijk?

Het is goed dat er over verschillende scenario’s wordt nagedacht, maar pas als de situatie echt stabiel is, kunnen we de kalender concreet gaan invullen. Races zonder publiek en meerdere races op dezelfde locaties zouden een (nood)oplossing kunnen zijn. Maar vergeet niet dat ook daarvoor veel reisbewegingen nodig zijn.

De meeste F1-teams zijn in Engeland gevestigd, maar ook zij zijn afhankelijk van internationale leveranciers en personeel. Het is onmogelijk de hele karavaan in quarantaine te houden. Dat bleek wel in Melbourne, laten we die fout niet opnieuw maken. Liever wat langer wachten dan olie op het vuur gooien.

Alternatieve activiteiten

Tot die tijd moeten we ons dus op een andere manier zien te vermaken of nog beter: nuttig zien te maken. Veel F1-teams doen dat door in hun fabrieken geen auto-onderdelen maar beademingsapparatuur te produceren. Voormalig McLaren-baas Ron Dennis stelt een miljoen maaltijden ter beschikking voor zorgpersoneel en Pirelli-chef Mario Isola draait extra ambulancediensten in Italië.

(Tekst loopt door onder foto)

Toen ik Isola vorig jaar sprak over zijn vrijwilligerswerk dacht ik er niet aan dat het een actueel thema zou kunnen worden. Het was bedoeld als afwisseling in plaats van weer een droog bandenverhaal. Nu is het de realiteit van de dag en zou ik niets liever doen dan schrijven over verschillende compounds en strategieën. Maar de enige strategie die op dit moment telt is de exit-strategie.

Hoe moeten we verder na corona? Niemand die het weet. Maar laten we in ieder geval niet overhaast te werk gaan. Elke seconde telt, maar de Formule 1 kan best even wachten.

After a UK Government order for up to 10,000, the devices are being produced at a rate of up to 1,000 a day and the entire HPP Brixworth facility has been re-purposed to meet this demand. Learn more about Project Pitlane and how the CPAP device works 👉 https://t.co/3jzOwB3Lh4 pic.twitter.com/dkP8jSSK6h — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 7, 2020

Lees ook: Wolff toont kracht Formule 1: ‘Wat normaal half jaar duurt, deden wij in 100 uur’