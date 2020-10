Weblog: Zou George Russell dat durven, instappen naast Max Verstappen?

Vijf maanden geleden schreef collega Sjaak Willems dat het “Mercedes-programma een grote grap is als George Russell dat 2021-stoeltje niet krijgt”. Ondertussen zijn we bijna een half jaar verder, draait het transfercircus nog steeds op volle toeren en ziet de toekomst er voor George Russell nog wat grauwer uit. Toch is het te hopen dat de Brit volgend jaar een stoeltje heeft, als het even kan zelfs naast Max Verstappen.



Dat stoeltje bij Mercedes lijkt natuurlijk erg onwaarschijnlijk voor Russell. Valtteri Bottas is zeker van een langer verblijf bij het team uit Brackley, de contractverlenging van Lewis Hamilton lijkt een formaliteit.

Door de stoelendans met onder meer Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel zit Sergio Pérez voorlopig zonder zitje voor 2021. De Mexicaan hielp in 2018 om Racing Point te redden, maar als puntje bij paaltje kwam, kiest Lawrence Stroll niet onverwacht voor zoon Lance als teamgenoot van Vettel, die volgend jaar voor wat dan Aston Martin heet zal uitkomen. Het is die beslissing die een nieuwe stoelendans in gang heeft gezet.

Pérez is sinds september op zoek naar een nieuw team voor komend seizoen. Red Bull, Haas en Williams worden genoemd, al lijkt vooral dat laatste team een oplossing te bieden voor man die in 186 Grands Prix acht keer op het podium wist te finishen. Red Bull heeft het geld van de Mexicaan niet nodig (al zijn die Mexicaanse pesos natuurlijk altijd welkom als je op zoek bent naar nieuwe motoren), Haas lijkt volgens de laatste geruchten te zwichten voor de Russische roebels van Nikita en vader Dmitry Mazepin. Blijft over voor Pérez: Williams, met George Russell als kind van de rekening. Nicholas Latifi heeft namelijk al een contract voor 2021 en omwille van de Canadese dollars die hij meebrengt zal daar niet aan worden getornd.

Hoewel Russell na de Portugese GP stelde dat Toto Wolff “me verteld heeft dat ik zeker op de grid sta volgend jaar”, was het vooral de uitspraak van Williams-teambaas Simon Roberts die de geruchten aanwakkerde. De Brit weigerde op Portimão te bevestigen dat de voormalig GP3- en F2-kampioen ook volgend jaar voor het team uit Grove rijdt. “Russell en Latifi doen het geweldig. Wij zijn blij, maar we gaan rustig kijken hoe de rijdersmarkt zich gaat ontwikkelen”, zei Roberts.

Dat Williams daadwerkelijk andere opties overweegt, blijkt uit een andere uitspraak van Mercedes-teambaas Wolff. “Ik denk niet dat de beslissing een kwestie van rijderscapaciteiten is, het is meer een politieke en commerciële beslissing”, vertelde de Oostenrijker aan Autosport. Het is voor Williams dus kiezen tussen voortbouwen met Russell of het geld van een andere coureur.

Ondanks dat Russell zeker lijkt van zijn toekomst bij Williams, is het voor ‘mister saturday‘ te hopen dat Wolff een oplossing vindt voor de Mercedes-protégé. Na een moeilijk debuutseizoen biedt de FW43 Russell dit jaar de kans af en toe – voornamelijk tijdens de kwalificatie op zaterdag – zijn potentieel te tonen. En dat doet de Brit. In zijn 33 kwalificaties in de F1 werd hij nooit verslagen door zijn teamgenoot en ook op zondag verkoopt Russell zijn huid duur, denk maar aan het gevecht met de Red Bull en McLaren van Albon en Norris in Sotsji.

Het is daarom te hopen dat Russell een stoeltje voor 2021 weet te bemachtigen. Wie weet wacht hem anders hetzelfde lot als Pascal Wehrlein en Esteban Ocon, zijn voorgangers bij Mercedes. Ocon kwam na een jaartje aan de zijlijn nog wel bij Renault terecht, Wehrlein had minder geluk en ging via de DTM naar de Formule E.

Laten we hopen dat Russell een volwaardig zitje krijgt volgend jaar, zelfs al zette Wolff de deur naar de wachtkamer open. “Dan hebben we een sensationele reservecoureur in George en geven we hem zoveel mogelijk testmogelijkheden om hem optimaal voor te bereiden op 2022 en daarna.” Dat scenario klinkt verdacht veel op hetgeen Ocon overkwam…

Stel dat Russell moet plaatsmaken bij Williams: welke alternatieven heeft de Brit dan? Zijn naam wordt genoemd in combinatie met Red Bull. Door de tegenvallende resultaten van Albon is het energiedrankteam op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Max Verstappen en Christian Horner gaf afgelopen weekend toe buiten het Red Bull-programma te kijken. Russell is overtuigd van zijn kunnen, maar zou hij het aandurven om in te stappen naast de Nederlander? Verstappen heeft nu eenmaal stilaan de reputatie om de carrières van beloftevolle coureurs te vernietigen. Ik zie het graag gebeuren: Verstappen geeft niet om wie er naast hem zit, voor F1-fans kan Russell in een Red Bull alleen maar een goede zaak zijn.

