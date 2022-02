Williams trekt pas op 15 februari het doek van haar nieuwe bolide, maar coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon hebben alvast mogen kijken naar de nieuwe livery. En die valt goed in de smaak bij het rijdersduo.

“Het is anders”, reageert Albon blij verrast als hij voor het eerst de livery getoond krijgt. Ook Latifi glundert bij het zien van de FW44. Net als Albon constateert de Canadees dat het ‘anders’ is, maar voegt toe: “Het is echt cool! Het is vers, dat heb ik vorig jaar ook gezegd, maar dat is dit jaar nóg meer van toepassing.”

De nieuwe auto en livery zullen met name onder het kunstlicht schitteren, denkt Latifi. “Het zal mooie foto’s opleveren”, denkt Latifi, die vervolgens verklapt dat er een nieuwe kleur te vinden is op de bolide. “Dat legt de nadruk op de coole accenten van de auto. Het is ook een wat ander patroon.”

Albon, die dit jaar van het Red Bull-kamp overkomt, vindt de nieuwe livery ‘meer Williams’ dan de vorige livery. “Het is wat eenvoudiger voor wat betreft het kleurenschema”, aldus de Britse Thai, die vervolgens wat kleuren lijkt op te noemen maar door de Williams-bliepjesmachine even geheim blijven. “Het is mooi, het is schoner en scherper.

De coureurs hebben de nieuwe Williams-bolide al mogen bewonderen, fans moeten nog even wachten. Op dinsdag 15 februari zal het Britse team namelijk het doek trekken van de FW44.

