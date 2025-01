Het team van Williams heeft alvast de plannen voor Valentijnsdag bekendgemaakt. De Britse renstal zal op 14 februari de 2025-bolide onthullen, en is daarmee tot nu toe het eerste team dat hun volgende auto, de FW47, aan de wereld laat zien. Opvallend is dat Williams hiermee niet wacht tot het veelbesproken F1 75-evenement.

Williams zal de FW47 onthullen op het Silverstone-circuit, en fans kunnen live via de website van het team meekijken. De auto verschijnt op 14 februari in een speciale eenmalige livery. De definitieve livery voor het volgende seizoen bewaart Williams wel voor het F1 75-evenement. Dat evenement vindt vier dagen later plaats in de O2-arena in Londen. Tijdens deze avond, ter ere van het 75-jarige bestaan van de autosport, zullen alle teams hun 2025-auto’s tonen.

“Er is enorm veel om naar uit te kijken voor Williams in 2025,” zegt teambaas James Vowles in het persbericht. “We hebben fantastische racecoureurs in Alex (Albon, red.) en Carlos (Sainz, red.), toptechnici uit de hele racerij en nieuwe faciliteiten die operationeel worden op ons hoofdkantoor in Grove.”

Vowles ziet de 2025-auto als de volgende stap in het ‘comebackplan’ van Williams. “Iedereen in het team zet alles op alles om dit team weer terug te krijgen waar het thuishoort nu we op weg zijn naar de grote regelwijzigingen voor 2026. Het wordt een spannend jaar.”

Nieuwe auto voor Sainz

Carlos Sainz maakt in maart in Australië officieel zijn debuut voor het Britse team. De kersverse Williams-coureur wil het team zo snel mogelijk weer aan de top van de grid krijgen. “Ik was erg onder de indruk van het team in Abu Dhabi. Na een lang jaar was het geweldig om te zien hoe gemotiveerd iedereen was tijdens zo’n belangrijke test”, aldus de Madrileen. “We zijn niet ver meer verwijderd van de lancering van de auto op Silverstone. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe auto te zien!”

