Wolff: ‘Heb discriminatie van dichtbij gezien, geweldig dat pionier Lewis zich uitspreekt’

Mercedes-teambaas Toto Wolff staat volledig achter Lewis Hamilton en de manier waarop de Formule 1’s grootste superster zich tegen racisme heeft uitgesproken en zijn collega’s heeft opgeroepen hetzelfde te doen. “Ik heb zelf ook veel van Lewis geleerd.”

Door Luis Vasconcelos

Hamilton hield afgelopen weekend op Instagram een vlammend betoog naar aanleiding van de situatie in Amerika, waar de dood van George Floyd tot protesten tegen racisme en politiegeweld heeft geleid die nu al dagen aanhouden en – los van veel vreedzame protesten – ook hier en daar tot rellen en andere ongeregeldheden hebben geleid. “Ik hoor jullie niet over deze grote ongelijkheid”, sprak Hamilton zijn collega’s in de ‘door witte mensen gedomineerde’ autosport en Formule 1 toe. Begin deze week sprak een emotionele Hamilton zich nogmaals in sterke bewoordingen uit tegen het wereldwijde racisme: “Racisme is niet erger geworden, maar nu wordt het gefilmd.”

In gesprek met onder meer FORMULE 1 heeft Wolff zich op zijn beurt vierkant achter Hamilton en diens uitspraken geschaard, met de Oostenrijker die het heel goed vindt dat de zesvoudig wereldkampioen zich heeft uitgesproken. “We weten dat Lewis een groot pleitbezorger is voor alle minderheden. Ik heb om eerlijk te zijn zelf ook veel van Lewis geleerd. Hij vroeg me eens: ‘heb je er wel eens bewust over nagedacht dat je wit bent?’ Ik moest toegeven van niet, waarop hij reageerde dat hij elke dag stilstaat bij zijn huidskleur omdat hij er telkens aan herinnerd wordt.”

“Ik denk ook dat het heel lastig voor ons is om te begrijpen hoe moeilijk dat is. Om die reden ben ik ook heel blij dat Lewis zich heeft uitgesproken en steun ik hem volledig. Hij is één van de ambassadeurs van deze sport, dus ik vind het heel goed.”

‘Kunnen allemaal voor verandering zorgen’

Wolff vertelt daarbij ook dat hij zichzelf eveneens geroepen voelt zich in te zetten om racisme uit te bannen. “Toen mijn eigen familie zware tijden doormaakte, heb ik het geluk gehad dat ik een tijd bij een Joodse familie heb mogen wonen die uit verschillende nationaliteiten bestond. Ik heb toen, als kind al, helaas van dichtbij gezien hoe discriminatie eruitziet”, doelt Wolff op hoe die familie gediscrimineerd werd.

“We hebben allemaal de macht om dingen te veranderen. Soms zijn daar gebeurtenissen voor nodig zoals de afgelopen dagen in Amerika, als trigger. Ik denk dat het goed is dat Lewis als superster vooroploopt, zeker in een sport die door witte mensen wordt gedomineerd.”

‘Mercedes moedigt diversiteit aan’

“Binnen ons eigen team moedigen we diversiteit aan, kiezen we mensen op basis van hun prestaties en niet op hun huidskleur, en kijken ook niet naar huidskleur of iemands culturele of religieuze achtergrond. We kunnen allemaal een verschil maken”, herhaalt Wolff, “en daarom zou iedereen ook deel moeten uitmaken van deze beweging om een einde te maken aan racisme.”

