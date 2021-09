Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt niet dat we mogen verwachten dat Lewis Hamilton en Max Verstappen het voorzichtig aan zullen doen in de titelstrijd. Wolff is ervan overtuigd dat de twee titelrivalen het ‘onder controle’ hebben: “Ze weten best wel wat ze doen.”

Hamilton en Verstappen kwamen dit seizoen al twee keer tot een clash. De eerste keer liep het alleen slecht af voor Verstappen, die op Silverstone op hoge snelheid van de baan vloog na contact in Copse terwijl ze allebei vroegtijdig konden uitstappen na een crash op Monza. Er waren veel discussies over het geven van ruimte aan elkaar, maar volgens Wolff is het verkeerd om te denken dat Hamilton en Verstappen het rustig aan zullen doen.

“Deze twee strijden om het kampioenschap, je kan niet verwachten dat ze met fluwelen handschoenen zullen rijden”, zegt Wolff. “Dat is ook waarom we dit soort stevige momenten zullen blijven zien. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld en kijk ik naar hoe de race in het algemeen is gelopen. Soms moet je afhaken, zoals Lewis dat in ronde 1 deed. Dat had Max kunnen doen, al had hij dan wel een plaats verloren. Het is lastig en gevaarlijk om hierop te reageren met de vooringenomenheid die je hebt, je juicht immers voor jouw coureur en team.”

“Deze twee weten wat ze doen en ze hebben het onder controle”, vervolgt Wolff. “We hadden daar de kans om de McLarens op te jagen, die daar op basis van verdienste reden, en meer punten te scoren.” Of Wolff ook echt gelooft dat Hamilton en Verstappen het onder controle hebben? “Ze weten best wel wat ze doen. Als ze allebei crashes willen vermijden, dan zal dat gebeuren. Willen ze dat niet, omdat ze het juist vinden om niet af te haken, dan hebben we meer crashes. Wij zitten niet in die auto”, aldus de Oostenrijker.