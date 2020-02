Een jaar geleden maakte Alexander Albon zich klaar voor zijn F1-debuut voor Toro Rosso. 12 maanden later heeft de Thaise Brit een jaar ervaring, komt hij uit voor topteam Red Bull en weet hij wat er beter kan. “Snelheid in het algemeen, racecraft, mijn feedback aan het team, dat soort dingen.”

Het contrast kan bijna niet groter. Een jaar geleden leek Alexander Albon op weg naar de Formule E alvorens opgevist te worden door Toro Rosso voor zijn F1-debuut. 12 maanden later begint Albon het seizoen bij topteam Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen. In tegenstelling tot vorig jaar weet hij deze keer wat te verwachten. “Een jaar geleden vroeg ik me af wat ik aan het doen was, nu ben ik veel kalmer”, vertelt Albon aan Sky Sports.

“Ik weet wat ik kan verwachten, ik weet hoe de media zijn”, gaat Albon verder. “De focus ligt nu op mijn prestaties.” De Red Bull-coureur weet wat beter kan in 2020. “Snelheid in het algemeen, zeker tijdens de kwalificatie. Racecraft, bij de start bijvoorbeeld, mijn feedback aan het team, dat soort dingen.”

“Ik ben een perfectionist. Ik ben nooit helemaal tevreden en vind altijd dingen om te verbeteren. Maar als ik dan even kan bekomen, en mijn grootmoeder zegt ‘je bent geweldig bezig’, ja, dat waardeer ik”, vertelt Albon met een glimlach.

Verbeteren dankzij Max

Reeds in november maakte Red Bull bekend dat Albon ook in 2020 aan de zijde van Max Verstappen zou rijden. Dat zorgde voor rust bij de jonge Brit. “Het is een last die van je schouders valt. Ik voel de steun van mijn engineers, van iedereen binnen het team.”

Terwijl Max Verstappen door iedereen naar voren wordt geschoven als titelkandidaat, wordt de naam van Albon nooit genoemd. “Dat zorgt niet voor minder druk. Natuurlijk wil ik in dezelfde positie zitten,” geeft Albon toe, “maar ik weet dat ik eerst aan mezelf moet werken. Ik zit nog niet in dat stadium.”

“Momenteel zie ik Max als iemand naar wie ik kan kijken en waardoor ik kan verbeteren.” Albon beseft dat hij met Verstappen een van de sterkste teamgenoten heeft. “Ik moet op mezelf focussen en het gat (naar Verstappen, red.) zien te dichten.” Afsluiten doet Albon met een doel: “Hem inhalen zou leuk zijn.”

