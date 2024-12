Na een tegenvallend seizoen in 2024 trekt Aston Martin-teambaas Mike Krack een duidelijke conclusie: de verwachtingen zijn niet waargemaakt. Ondanks een indrukwekkende start in 2023 en grote investeringen in de fabriek en het team, zakte de renstal afgelopen seizoen weg naar de middenmoot. Krack benadrukt dat het team belangrijke lessen heeft geleerd en zich volledig richt op een comeback in 2025.

Een teleurstellende terugval

Aston Martin leek in 2023 de wind in de zeilen te hebben. Met Fernando Alonso aan het roer werden er zes podiumplekken in de eerste acht races behaald. Het team sloot het seizoen af met 280 punten en acht podiumplekken, een veelbelovend resultaat na jaren van opbouw.

Maar de hoop op verdere vooruitgang in 2024 werd niet waargemaakt. Beide coureurs wisten geen enkele podiumplek te behalen en de renstal eindigde met slechts 94 punten op een teleurstellende vijfde plek in het constructeurskampioenschap. “We begonnen het jaar met realistische verwachtingen,” vertelde Krack tegenover F1TV. “We wilden het gat naar de topteams verkleinen, maar in plaats daarvan werden we ingehaald door het middenveld.”

Grote veranderingen in het technische team

Het matige resultaat leidde tot een herstructurering binnen het technische team van Aston Martin. Technisch directeur Dan Fallows stapte op en werd vervangen door zwaargewichten zoals Adrian Newey, voormalig Ferrari-chef Enrico Cardile en CEO Andy Cowell, die Martin Whitmarsh opvolgde. Krack legt uit: “In een sport als deze draait alles om prestaties. Als die uitblijven, moet je veranderingen doorvoeren. Dat is precies wat we hebben gedaan.” De focus ligt nu op het optimaliseren van de technische structuur binnen het team. “We voeren momenteel intensieve gesprekken om ervoor te zorgen dat de nieuwe leiders alles krijgen wat ze nodig hebben om succesvol te zijn.”

Lessen geleerd: Blik op 2025

Ondanks de onrust binnen het team blijft het rijdersduo in 2025 ongewijzigd. Alonso, die eerder dit jaar zijn contract verlengde, blijft samen met Lance Stroll achter het stuur zitten. Alonso’s aanwezigheid biedt het team stabiliteit, maar het is duidelijk dat Aston Martin snel stappen moet zetten om de Spanjaard tevreden te houden.

Krack benadrukt dat de tegenslagen van 2024 niet voor niets zijn geweest. “We hebben veel lessen geleerd over wat er beter moet. We werken nu vol gas aan de auto voor volgend jaar en willen met een veel competitiever pakket aan de start verschijnen.”

