Belgische krant: ‘Plek op F1-kalender voor Spa, GP gaat naar september’

Voor de Grand Prix van België op het roemruchte Spa-Francorchamps is wel degelijk een plekje op de Formule 1-kalender gereserveerd, zo bericht de toonaangevende Belgische krant Het Laatste Nieuws. Dat is dan echter wel in september, en niet eind augustus.

Het Laatste Nieuws berichtte zelf eerder deze week – net als het Duitse Bild – nog dat Spa door alle corona-verschuivingen van de kalender zou vallen. Maar: “Vandaag kregen we een nieuwe conceptkalender in handen waar Francorchamps tóch weer op staat”, zo valt in de krant te lezen.

Spa schuift zoals gezegd wel wat naar achteren: van 30 augustus naar 13 september. Vermoedelijk in de hoop dat de Grand Prix dan met publiek gehouden kan worden, met in België een verbod op grote evenementen dat tot en met 31 augustus van kracht is.

Vanuit de organisatie van Spa werd donderdag overigens ook al gereageerd op de conceptkalender van Bild, met promotor Vanessa Maes die de Duitse tabloid tegenover Belga ‘niet goed geïnformeerd’ noemde.

De informatie waarop Het Laatste Nieuws zich nu baseert, komt rechtstreeks van ‘een Formule 1-team’. Een belangrijke kanttekening die de krant ook zelf maakt: de kalender kan zomaar en zeker nog veranderen, afhankelijk van hoe de coronasituatie zich wereldwijd ontwikkelt.

Conceptkalender

Volgens de conceptkalender van het Belgische dagblad, trapt het Formule 1-seizoen 5 juli af. De eerste vier races zijn de twee ‘dubbels’ in Oostenrijk en Engeland. Dan volgen (met telkens één race) Spanje, Hongarije, Italië, België, Azerbeidzjan, Rusland, China, Japan, Amerika, Mexico, Brazilië en Vietnam. Vervolgens worden twee races afgewerkt in Bahrein en een enkele finale in Abu Dhabi.

Opmerkelijk: ook op dit kalendervoorstel ontbreekt Nederland, terwijl evenmin plek is voor Singapore.

